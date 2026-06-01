ترامپ: از اخبار مربوط به تعلیق مذاکرات ایران، اطلاعی ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا امروز دوشنبه در مصاحبه با ان‌بی‌سی نیوز اعلام کرد: در مورد اخبار مربوط به تعلیق مذاکرات ایران، اطلاعی ندارم.

رئیس جمهور آمریکا در مورد گزارش‌ های مربوط با تعلیق تبادل پیام‌ ها با واشنگتن توسط تهران ادعا کرد: (توقف احتمالی مذاکرات با ایران) این به معنای آن نیست که ما شروع به بمباران همه جا خواهیم کرد، اما تحریم را حفظ خواهیم کرد. آنها مذاکره‌ کنندگان بهتری هستند تا جنگجو. اما آنها به ما در این مورد اطلاعی نداده‌اند.

به گزارش الجزیره، دونالد ترامپ، ادعا کرد: اگر خبر تعلیق مذاکرات توسط ایران صحت داشته باشد، مشکلی ندارم! ما بیش از حد صحبت کرده‌ایم و به نظرم خیلی خوب است که سکوت کنیم و این سکوت می‌تواند مدت زیادی ادامه داشته باشد. ایران در حال از دست دادن ثروت عظیمی است!

این در حالیست که سرلشکر خلبان علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیاء(ص) ساعاتی پیش اعلام کرد: نتانیاهو در ادامه شرارت های خود در منطقه، ضاحیه و بیروت را تهدید به بمباران نموده و برای ساکنان آن هشدار تخلیه اعلام کرده است. با توجه به نقض مکرر آتش بس توسط رژیم، در صورت عملی شدن این تهدید به ساکنان بخش های شمالی و شهرک های نظامی در سرزمین های اشغالی هشدار می دهیم اگر نمی خواهند آسیب ببینند منطقه را ترک نمایند.

رئیس جمهور نیز نقض مکرر آتش‌بس در لبنان، تداوم آوارگی شهروندان لبنانی و حمایت‌های سیاسی و نظامی آمریکا از اقدامات رژیم صهیونیستی را نگران‌کننده توصیف کرد و خواستار ایفای مسئولیت مؤثر جامعه جهانی در توقف این روند شد.