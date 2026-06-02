درجای قیمت جهانی طلا در میان اخبار ضدونقیض مذاکرات

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در روز سهشنبه تغییر قابلتوجهی نداشته است. این در حالی است که سرمایهگذاران در حال تحلیل آتشبس جزئی میان حزبالله و رژیم صهیونیستی و در انتظار جزئیات بیشتر درباره وضعیت مذاکرات ایران و آمریکا در میان اخبار متضاد هستند.
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۱۱ درصد افزایش به ۴۴۹۰ دلار و ۱۱ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک هم با یک افزایش ۰.۰۵ درصدی به ۴۵۰۴ دلار و ۱۰ سنت رسیده است.
در ابتدای این هفته، انتظار زیادی برای تمدید ۶۰ روزه آتشبس وجود داشت. اما به نظر میرسد که هر دو طرف تا حدی بر خطوط قرمز خود پافشاری کردهاند و ما همچنان توافقی نداریم.
لبنان در روز دوشنبه یک آتشبس جزئی میان حزبالله و رژیم صهیونیستی اعلام کرد. این اقدام به معنای کاهش محدود تنش در درگیریهایی خواهد بود که جان هزاران نفر را گرفته و جنگ گستردهتر با ایران را شعلهور کرده است.
پیشتر، رسانههای دولتی ایران گفتند که تهران مذاکرات غیرمستقیم با آمریکا را متوقف کرده و ممکن است با استناد به جنگ در لبنان، آتشبس را پایان دهد. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفت که مذاکرات با ایران با سرعت زیاد در جریان است.
سرمایهگذاران اکنون در انتظار انتشار گزارشهای اشتغال و لیست حقوقبگیران بخش غیرکشاورزی در آمریکا هستند که هر دو قرار است در اواخر هفته منتشر شوند. این اطلاعات برای ارزیابی تابآوری بازار کار در میان نگرانیهای فزاینده درباره تورم ناشی از درگیری خاورمیانه حائز اهمیت است.
همچنین اظهارات سیاستگذاران فدرال رزرو، از جمله بت همک، رئیس فدرال رزرو کلیولند، و مایکل بار، عضو هیئت حاکمه فدرال رزرو، در کانون توجه قرار دارد تا مسیر آینده سیاست پولی ارزیابی شود.
در میان سایر فلزات گرانبها، قیمت نقره با ۰.۱۱ درصد کاهش به ۷۵ دلار و ۱۷ سنت رسید و پلاتین با یک افزایش ۰.۹۵ درصدی، ۱۹۴۷ دلار و ۴۴ سنت معامله میشود.
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