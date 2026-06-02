به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، مجید آنجفی، معاون امور زراعت با تاکید بر اهمیت صیانت از امنیت غذایی کشور در شرایط فعلی، هرگونه تاخیر در پرداخت بهای گندم خریداری شده به عنوان مهمترین کالای اساسی تولیدی کشور توسط سازمان برنامه را غیرقابل قبول دانست و گفت: به‌همین دلیل، با پیگیری‌های جدی وزیر جهاد کشاورزی و با دستور معاون اول و شخص رئیس جمهوری، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف به واریز به موقع بهای گندم بر اساس قوانین موضوعی شد.

وی ادامه داد: در حالی که مجموعه مدیریت بخش کشاورزی کشور، کارشناسان و کشاورزان زحمتکش با درک وضعیت حساس کنونی و تلاش و کوشش فراوان، با وجود دو جنگ تحمیلی توانسته‌اند بر بحران خشکسالی، ناترازی و سایر محدودیت‌ها فائق آمده و تولید پایداری داشته باشند؛ لازم بود سازمان برنامه نیز به تکلیف قانونی خود در راستای پرداخت به موقع بهای محصول اقدام کند که خوشبختانه با پیگیری‌های صورت گرفته، موانع موجود برطرف شده است.

وی تاکید کرد: مبنای پرداخت بهای گندم تحویلی براساس قیمت اعلام شده هر کیلوگرم تا ۴۹۵۰۰ تومان بسته به کیفیت خواهد بود و براین اساس ارزش گندم خریداری شده تاکنون بالغ بر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است.

به گفته وی، برداشت گندم از فروردین ماه سال جاری در استان‌های جنوبی کشور آغاز و عملیات برداشت در ۲۱ استان در حال انجام است. انتظار می‌رود با واریز بهای گندم خریداری شده، تحویل محصول سرعت گرفته و در نهایت از کل تولید حدود ۱۳.۵ میلیون تن گندم کشور، حداقل حدود ۱۰ میلیون تن محصول تحویل مراکز خرید شود که نیاز مصرف گندم کشور را به‌طور کامل تامین خواهد کرد.

آنجفی نوید داد: گندم تولیدی به لحاظ میزان افت مفید و غیرمفید، درصد پروتئین، گلوتن مرطوب، هکتولیتر و سایر خصوصیات کیفی یکی از بهترین تولیدات گندم در طی سال‌های اخیر خواهد بود و محموله‌های تحویلی تا این تاریخ واجد چنین شرایط کیفی و فنی بوده است .

ارائه خدمات فنی و کارشناسی و یارانه‌ها مطابق الگوی کشت ابلاغی و صرفا به کشاورزانی که نسبت به تحویل محصول به مراکز رسمی خرید اقدام کرده‌اند صورت خواهد گرفت.