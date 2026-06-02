به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا امروز سه شنبه در جلسه استماع مجلس سنا در سخنانی با تکرار مواضع متناقض مقامات کشورش در قبال ایران ادعا کرد: ایران در حال ساخت زرادخانه موشکی برای محافظت از برنامه هستهای خود بود!
وزیر امور خارجه آمریکا در سخنانی که نشان از ترس کاخ سفید از توان دفاعی تهران دارد، مدعی شد: ما قابلیتهای تولید پهپاد از سوی ایران را هدف قرار دادیم و سیستم دفاع موشکی متعارف ایران به طور قابل توجهی تضعیف شده است! البته ایران هنوز تعداد زیادی پهپاد در اختیار دارد. چشم اندازی پیش روی ماست که می تواند امروز، فردا یا هفته آینده اتفاق بیفتد، اینکه برای اولین بار، ایرانی ها موافقت کردهاند که درباره جنبههایی از برنامه هستهای خود مذاکره کنند که همین یک ماه پیش، همین یک سال پیش از گفتگو درباره آن خودداری میکردند. ما امیدواریم با ایران به توافقی برسیم که منجر به بازگشایی تنگهها شود. اگر ایران اصرار بر بستن تنگهها به روی همه داشته باشد، ما آنها را به روی ایران خواهیم بست و این کاری است که ما از طریق یک محاصره انجام دادهایم! ایران نمیتواند در حالی که کشتیهای خودش بدون هیچ محدودیتی از تنگه هرمز عبور میکنند، هزینهای اعمال کرده و تهدید به انفجار کشتیها کند! در حال حاضر فقط ناوگانی از قایقهای تندرو و مجهز به مسلسل در اختیار ایران است!
مارکو روبیو، در خصوص مذاکرات غیرمستقیم میان تهران- واشنگتن نیز گفت: در حال مذاکره با ایران هستیم؛ البته این مذاکره مانند رایزنی با سوئیس نیست. متأسفانه مذاکره از طریق میانجیگران در حال انجام است.
این مقام آمریکایی با اذعان به تأثیرگذاری کنترل هوشمند تنگه هرمز از سوی تهران، ادعا کرد: هیچ کشوری در جهان، جز ایران و شاید عمان که کمی با آن هم سویی داشت از کاری که ایران در تنگه انجام میدهد حمایت نمیکند! ایران برای بازگشایی تنگه هرمز از رفع تحریم ها برخوردار نمی شود. تحریمها علیه ایران بنا به دلایلی مانند غنی سازی اورانیوم وضع شده اند و تا زمانی که در آن حوزه ها اتفاقاتی رخ ندهد تحریمهای مرتبط وضع شده رفع نخواهند شد.
وزیر امور خارجه آمریکا افزود: بسیاری از تصمیمات آن ها (ایرانی ها) در سطح فرماندهان انجام می شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتقادهای گسترده از دولت ترامپ در قبال مسکو گفت: معافیتی که فروش نفت روسیه را مجاز میداند، موقتی است و تصمیم برای تمدید آن به وزارت خزانهداری بستگی دارد.
روبیو در پاسخ یک سناتور در خصوص چین و جزیره تایوان نیز گفت: تغییری در سیاست آمریکا در قبال تایوان وجود ندارد. در دسامبر فروش تسلیحات مان به تایوان را به ۱۱ میلیارد دلار افزایش دادیم. سیاست امان این است که می خواهیم وضعیت کنونی در قبال آن را حفظ کنیم. ... چین و دیگر قدرتهای جهانی در نیمکره غربی نفوذ کردهاند که به ضرر نه فقط منافع ملی آمریکا، بلکه به باور ما به ضرر مردم آن کشورها نیز تمام شده است.
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