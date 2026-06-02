https://mehrnews.com/x3cdmp ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۸ کد مطلب 6848454 استانها فارس استانها فارس ۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۸ پویش «یا علی مددی» در حافظیه و سعدیه شیراز شیراز- در این ویدئو بخشی از تصاویر مردم ولایی در حافظیه و سعدیه شیراز در پویش یاعلی مددی را مشاهده می کنید. دریافت 14 MB کد مطلب 6848454 کپی شد مطالب مرتبط پویش «یا علی مددی» در کردستان پویش «یا علی مددی» در حرم مطهر شاهچراغ(ع) پویش «یا علی مددی» در جوار آرامگاه عطار نیشابوری پویش یا علی مددی در گیلان پویش «یا علی مددی» در حرم مطهر امام رضا(ع) پویش «یا علی مددی» در سومین حرم اهل بیت(ع) ولایت امیرالمؤمنین(ع) بزرگترین نعمت الهی برای هدایت بشریت لامرد میزبان یازدهمین اجتماع بزرگ غدیریون؛ ۶ هزار نفر مهمان سفره غدیر برچسبها عید سعید غدیرخم جشن عید غدیر امیرالمومنین(ع) امام علی(ع) شیراز
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