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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۸

پویش «یا علی مددی» در حافظیه و سعدیه شیراز

پویش «یا علی مددی» در حافظیه و سعدیه شیراز

شیراز- در این ویدئو بخشی از تصاویر مردم ولایی در حافظیه و سعدیه شیراز در پویش یاعلی مددی را مشاهده می کنید.

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کد مطلب 6848454

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