اسامی بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران برای جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین روز از فرصت نهایی فیفا برای اعلام فهرست ۲۶ نفره تیم‌های حاضر در جام جهانی، سرمربی تیم ملی فوتبال ایران پس از انجام ارزیابی‌های نهایی و برگزاری جلسات فشرده فنی-پزشکی اسامی ۲۶ بازیکن تیم ملی برای حضور در جام جهانی را اعلام کرد.

امید نورافکن، محمد خلیفه، کسری طاهری، هادی حبیبی نژاد و امیرحسین محمودی بازیکنانی هستند که از فهرست تیم ملی خط خوردند.

اسامی این بازیکنان به این شرح است:

علیرضا بیرانوند، سید حسین حسینی، سید پیام نیازمند، احسان حاج صفی، میلاد محمدی، علی نعمتی، دانیال ایری، شجاع خلیل‌زاده، محمدحسین کنعانی، آریا یوسفی، صالح حردانی، رامین رضاییان، علیرضا جهانبخش، سعید عزت‌اللهی، روزبه چشمی، امیرمحمد رزاق‌نیا، محمد محبی، مهدی قائدی، سامان قدوس، محمد قربانی، مهدی ترابی، علی علیپور، شهریار مغانلو، دنیس درگاهی، امیرحسین حسین‌زاده و مهدی طارمی.



بر اساس اعلام کادر فنی، محمد خلیفه و امید نورافکن با قرار گرفتن در لیست انتظار، تیم ملی را در سفر به جام جهانی همراهی خواهند کرد و در صورت مصدومیت بازیکنی ۲۴ ساعت مانده به مسابقات جایگزین خواهند شد.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل