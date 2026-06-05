انفجار یک شهپاد بندر کنستانتسا در رومانی را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای خبری یوراکتیو، وزارت دفاع رومانی اعلام کرد یک شهپاد در بندر کنستانتسا به صورت خودکار منفجر شده است.

مقامات رومانیایی این وسیله را «نوعی شهپاد مشابه شهپادهای مورد استفاده در جنگ اوکراین» توصیف کردند و تأکید داشتند که این شهپاد متعلق به نیروهای مسلح رومانی نبوده و هیچ ارتباطی با رزمایش‌های نظامی اخیر در منطقه دریای سیاه نداشته است.

این شهپاد بدون سرنشین پیش‌تر در بخش غیرنظامی بندر دریای سیاه کشف شده بود. نیروهای امنیتی وابسته به سرویس اطلاعات رومانی (SRI)، گارد ساحلی و وزارت دفاع، منطقه را پیش از وقوع انفجار محاصره و ایمن‌سازی کرده بودند.

بندر کنستانتسا میزبان پایگاه هوایی «میهایل کوگالنیچانو» است؛ یکی از مراکز مهم نظامی رومانی و ناتو که نیروهای آمریکایی را در خود جای داده است.

این حادثه تنها چند روز پس از آن رخ داد که یک پهپاد «گران-۲» ساخت روسیه در ساختمانی مسکونی در شهر گالاتس در شرق رومانی سقوط کرد و باعث انفجار و آتش‌سوزی شد؛ حادثه‌ای که دو مجروح با جراحات سطحی بر جای گذاشت.

پس از این رویداد، بخارست سرکنسول روسیه در کنستانتسا را اخراج و سرکنسولگری روسیه در این شهر را تعطیل کرد.