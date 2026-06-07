استقلال و معمای پیچیده دو پنجره بسته/ خریدهایی که شاید به تیم نرسند!

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه استقلال تهران فعالیت‌های نقل‌وانتقالاتی خود را برای جذب بازیکنان جدید آغاز کرده است، اما ادامه این روند به رأی نهایی دادگاه حکمیت ورزش (CAS) و احتمال باز شدن پنجره بسته نقل‌وانتقالاتی این باشگاه بستگی دارد.

استقلال که در حال حاضر با محرومیت از دو پنجره نقل‌وانتقالاتی (تابستان و زمستان فصل بیست‌وششم لیگ برتر) مواجه شده امیدوار است با تغییر رأی یا تعلیق حکم صادره، امکان ثبت قرارداد بازیکنان جدید برای این باشگاه فراهم شود.

در شرایط فعلی، مسئولان باشگاه مذاکرات اولیه با چند گزینه مدنظر خود را آغاز کرده‌اند، اما هرگونه توافق نهایی منوط به تعیین وضعیت حقوقی پنجره نقل‌وانتقالاتی است.

در صورت عدم تغییر رأی و ادامه محرومیت، سناریوی دیگری نیز برای استقلال مطرح شده است؛ بر این اساس، این باشگاه می‌تواند بازیکنان مدنظر خود را جذب کرده اما به دلیل بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی، امکان ثبت آن‌ها در فهرست تیم وجود نخواهد داشت و در نتیجه، احتمال دارد این بازیکنان به صورت قرضی به تیم‌های دیگر منتقل شوند تا در پنجره‌های بعدی به جمع آبی‌پوشان اضافه شوند.

استقلال در حال حاضر در انتظار رأی نهایی دادگاه CAS است تا وضعیت حقوقی خود را در بازار نقل‌وانتقالات مشخص کند؛ رأیی که می‌تواند مسیر فعالیت این باشگاه در فصل آینده را به طور کامل تحت تأثیر قرار دهد.