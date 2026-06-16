به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، سعید فتاحی مدیر ورزشی فوتبال باشگاه استقلال، درباره ادامه همکاری با سهراب بختیاریزاده اظهار کرد: باشگاه استقلال امسال رویکرد خود را نسبت به مباحث فنی و نقلوانتقالات به طور کامل تغییر داده و مطابق استانداردهای باشگاههای بزرگ دنیا فعالیت میکند؛ از انتخاب سرمربی، کمکمربی و اعضای کادر فنی گرفته تا جذب و حفظ بازیکنان. در باشگاه استقلال کمیته فنی شامل بزرگان، پیشکسوتان و بازیکنان سابق و تأثیرگذار این باشگاه تشکیل شده و نظرات این عزیزان در خصوص انتخاب سرمربی و همچنین بازیکنان دریافت میشود.
او ادامه داد: مطابق روالی که در باشگاههای بزرگ دنیا وجود دارد، تمامی موضوعات در کمیته فنی بررسی میشود. در خصوص انتخاب سرمربی نیز پیشنهادها به اعضای کمیته ارائه شد، آنها نیز دیدگاههای خود را مطرح کردند و پس از بررسی در کمیته نقلوانتقالات، گزارش نهایی برای تصمیمگیری به هیئتمدیره باشگاه ارجاع شد. ث در در نهایت سهراب بختیاریزاده برای همکاری انتخاب شدند. این انتخاب را به ایشان تبریک میگویم و خوشحالم که امسال در کنار سهراب کار میکنیم. ایشان از بازیکنان بزرگ تاریخ باشگاه استقلال بودهاند و در سالهای اخیر نیز نتایج خوبی با تیم ما کسب کردهاند. امیدواریم امسال بتوانیم قهرمانی را برای باشگاه استقلال به ارمغان بیاوریم.
فتاحی در ادامه درباره روند نقلوانتقالات و موضوع تمدید قرارداد برخی بازیکنان داخلی و خارجی گفت: در حال حاضر تعدادی از بازیکنان باکیفیت داخلی و خارجی تمایل دارند در استقلال بمانند و قرارداد خود را تمدید کنند و هواداران نیز از این موضوع حمایت میکنند. با این حال، در این میان مدیران برنامه و ایجنتها نیز حضور دارند که گاهی ممکن است شرایطی را رقم بزنند که به ضرر باشگاه باشد یا فاصلهای میان باشگاه و هواداران ایجاد کند. البته ما نمیتوانیم ایجنتها را مقصر بدانیم.
او توضیح داد: آنها به عنوان نمایندگان بازیکنان وظیفه دارند از منافع موکلان خود دفاع کنند. مهم این است که در باشگاههای پرهوادار، مدیران تصمیمهای درستی اتخاذ کنند. سالها قبل بازیکنان برای پوشیدن پیراهن استقلال حاضر بودند از بسیاری از امکانات و شرایط خود بگذرند تا به این باشگاه بیایند. طبیعتاً فوتبال حرفهای شده و شرایط تغییر کرده است، اما همچنان معتقدیم پوشیدن پیراهن استقلال افتخار بزرگی برای هر بازیکن محسوب میشود. هر بازیکنی که توسط کمیته فنی و کمیته نقلوانتقالات انتخاب میشود، حتماً استانداردهای لازم برای حضور در استقلال را داشته است. در عین حال، رویکرد باشگاه استقلال این است که با برخی رویههای اشتباه سالهای گذشته برخورد کرده و همه امور در مسیر قانونی خود پیش برود.
مدیر ورزشی فوتبال استقلال افزود: در مذاکرات نقلوانتقالاتی ابتدا اولویتهای سرمربی دریافت میشود، سپس در کمیته فنی مورد بررسی قرار میگیرد و پس از آن مذاکرات آغاز میشود. ممکن است یک بازیکن اولویت نخست کادر فنی باشد، اما اگر خود بازیکن یا مدیر برنامه او ارقامی را مطرح کنند که در چارچوب بودجه باشگاه تعریف نشده باشد، الزامی برای جذب او وجود ندارد. شاید اولویت نخست جذب نشود و گزینههای بعدی مورد توجه قرار بگیرند. این شیوهای است که در فوتبال حرفهای دنیا نیز اجرا میشود و معتقدیم روش درستی است.
فتاحی در ادامه با اشاره به شرایط بازار نقلوانتقالات و موضوع یاسر آسانی اظهار داشت: این موضوع فقط به یاسر آسانی مربوط نمیشود. باشگاه استقلال و مجموعه فوتبال ایران به دنبال آن هستند که قیمتها به واقعیت نزدیک شود و نرخهای کاذبی که در سالهای اخیر برای بازیکنان ایجاد شده، اصلاح شود. این خواسته هواداران، مدیران، مالکان و سهامداران باشگاههاست. همه انتظار دارند بازیکنان با قیمتهای منطقی جذب شوند و باشگاهها وارد رقابتهای غیرمنطقی مالی نشوند. طبیعی است که مدیران برنامه نیز به دنبال تأمین منافع بازیکنان باشند و هرچه رقم قرارداد بیشتر باشد، منافع آنها نیز افزایش پیدا میکند، اما در فوتبال عرف و استانداردهایی وجود دارد که باید رعایت شود. این موضوع فقط درباره بازیکنان جدید نیست؛ بازیکنان فعلی نیز باید به قراردادهای خود پایبند باشند. تمرینات تیم بهزودی آغاز خواهد شد و بازیکنان جدید نیز باید در چارچوب شرایط و سیاستهای باشگاه فعالیت کنند.
وی در پایان درباره آخرین وضعیت باز شدن پنجره نقلوانتقالاتی استقلال گفت: امیدواری زیادی برای باز شدن پنجره وجود دارد، اما در باشگاه برای هر دو حالت برنامهریزی کردهایم. دو پلن نقلوانتقالاتی مجزا برای شرایط پنجره باز و پنجره بسته در نظر گرفته شده است. در هر دو صورت باید تیم را تقویت کنیم. حتی اگر پنجره بسته باشد، میتوانیم از برخی ظرفیتهای قانونی و مقررات فیفا استفاده کنیم تا بازیکنان مدنظر را جذب کرده و در زمان مناسب به تیم اضافه کنیم. استقلال در رقابتهای لیگ نخبگان آسیا حضور دارد و به همین دلیل تقویت تیم یک ضرورت محسوب میشود.
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