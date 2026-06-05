به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا رئیس در خصوص وضعیت دریافت مجوز حرفه‌ای این باشگاه اظهار داشت: استقلال در زمینه اخذ مجوز حرفه‌ای مشکلی ندارد. روند کار را به طور کامل و مطابق با استانداردهای تعیین شده طی کردیم. البته در کشور ما بسیاری از امور در لحظات پایانی انجام می‌شود و تنها استقلال هم چنین شرایطی نداشت و اکثر باشگاه‌ها با همین وضعیت مواجه بودند.

وی ادامه داد: با این حال طبق استانداردهای لازم کار را پیش بردیم و خوشبختانه تقریباً یک روز مانده به پایان مهلت مقرر، تمامی مدارک مورد نیاز را بارگذاری کردیم.

رئیس هیئت مدیره استقلال در خصوص وضعیت نیمکت این تیم برای فصل آینده گفت: شرایط ما از سوی سهراب بختیاری‌زاده به عنوان سرمربی پذیرفته شد و ما نیز شرایط او را پذیرفتیم و در نهایت به تفاهم رسیدیم. از زمان حضور ایشان تا امروز هیچ‌گونه مذاکره‌ای با هیچ مربی داخلی یا خارجی انجام نشده است.

تاجرنیا با رد شایعات مطرح شده درباره گزینه‌های مختلف سرمربیگری استقلال افزود: مباحثی که درباره مربیان ایتالیایی، سایر مربیان خارجی، فرهاد مجیدی و یا جواد نکونام مطرح شده، به طور کامل تکذیب می‌شود. اتفاقاً تولد فرهاد مجیدی را نیز تبریک می‌گویم. همچنین درباره جواد نکونام نیز صحبت‌هایی مطرح شده بود اما تأکید می‌کنم در هفته‌ها و روزهای گذشته با هیچ فردی برای تصدی پست سرمربیگری استقلال مذاکره نشده است.

وی خاطرنشان کرد: برای تمامی پیشکسوتان و مربیان استقلالی احترام زیادی قائل هستم. باشگاه استقلال در مقایسه با بسیاری از تیم‌ها مربیان موفق زیادی را به فوتبال ایران معرفی کرده است و هر یک از این افراد جایگاه ویژه‌ای در استقلال دارند، اما تأکید می‌کنم هیچ مذاکره‌ای با آنها انجام نشده است.

سرپرست مدیرعاملی استقلال در خصوص وضعیت مسابقات فوتبال کشور نیز گفت: ما برای هر تصمیمی که مسئولان فوتبال اتخاذ کنند آمادگی داریم اما اگر به هر دلیلی لیگ برگزار نشود و موضوع قهرمانی در حالت تعلیق باقی بماند، این مسئله را خلاف عدالت می‌دانیم.

وی ادامه داد: اگر مسئولان فدراسیون فوتبال از ابتدا بر برگزاری لیگ اصرار دارند، ما نیز مخالفتی نداریم اما سؤال اینجاست که چرا درباره برگزاری جام حذفی صحبتی مطرح نمی‌شود، در حالی که برگزاری این رقابت‌ها به مراتب ساده‌تر از ادامه لیگ است.

تاجرنیا در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال اظهار داشت: این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم و امیدواریم در روزهای آینده خبرهای خوبی در این خصوص منتشر شود. واقعاً خوش‌بین هستیم که پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال باز شود، به‌ویژه اینکه این تیم قرار است در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا حضور داشته باشد.

وی همچنین درباره برخی شایعات پیرامون مذاکرات با بازیکنانی همچون گودرزی و محمد خلیفه گفت: من هیچ‌گاه چنین موضوعی را تکذیب نکرده‌ام. در یکی از رسانه‌ها عنوان شده بود که این مسئله از سوی من تکذیب شده اما چنین چیزی صحت ندارد. یکی از اعضای مجموعه با این نفرات صحبت‌هایی داشته است اما اگر منظور از مذاکره، نهایی شدن توافق و امضای قرارداد باشد، چنین اتفاقی رخ نداده است.