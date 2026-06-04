به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، در پی انتشار گزارشی در یکی از رسانه‌ها درباره وجود اختلاف میان اعضای هیئت‌مدیره و مدیران باشگاه و ارتباط دادن موضوعات جاری باشگاه به برخی مسائل داخلی، ضمن تکذیب قاطعانه ادعاهای مطرح‌شده، اعلام می‌شود مطالب منتشرشده فاقد مستندات معتبر بوده و بر پایه گمانه‌زنی و روایت‌های غیررسمی تنظیم شده است.

اگرچه وجود اختلاف نظر بین اعضای یک خانواده امری طبیعی و بلکه باعث رشد است لیکن برخلاف ادعای مطرح‌شده، هیچ‌گونه اختلاف یا تنش میان اعضای هیئت‌مدیره وجود ندارد و تمامی ارکان مدیریتی باشگاه با انسجام کامل و در چارچوب مسئولیت‌های حرفه‌ای خود، امور باشگاه را پیگیری می‌کنند.

مسائل مرتبط با پرونده‌های حقوقی و فرآیندهای اداری و بین‌المللی باشگاه نیز در مسیر قانونی خود در حال پیگیری است و تلاش برای نسبت دادن این موضوعات به اختلافات مدیریتی، تحلیلی نادرست و به دور از واقعیت است.

باشگاه استقلال در مقطع حساس پیش‌رو، بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، همدلی و تمرکز بر اهداف فنی و اجرایی خود است و انتشار اخبار غیرمستند با هدف ایجاد حاشیه و القای بی‌ثباتی مدیریتی، کمکی به منافع باشگاه و هواداران نخواهد کرد.

استقلال در کنار دیگر تیم‌های نماینده ایران در آسیا بیش از همیشه به حمایت اهالی رسانه و تقویت ارکان مدیریتی و فنی آن توسط ایشان نیازمند است تا بتواند نماینده شایسته ای برای ایران عزیزمان باشد.