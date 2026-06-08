غلامی: حفظ شاکله استقلال ضروری است/ یک فصل دیگر قرارداد دارم

به گزارش خبرنگار مهر، عارف غلامی مدافع تیم فوتبال استقلال در حاشیه مراسم بانوان این باشگاه با ابراز خرسندی از حضور در این برنامه اظهار داشت: از حضور در جشن بانوان استقلال خوشحال هستم و به آن افتخار می‌کنم. امیدوارم ورزش بانوان بیش از گذشته مورد حمایت قرار بگیرد و شرایطی فراهم شود تا باشگاه‌های حرفه‌ای در این بخش فعالیت گسترده‌تری داشته باشند.

وی در خصوص شرایط تیم ملی فوتبال ایران نیز گفت: در حال حاضر خیلی به فضای تیم ملی نزدیک نیستم اما برای تمامی اعضای این تیم آرزوی موفقیت دارم. همچنین از دیدگاه و نظرات سایر بازیکنان درباره مسائل مختلف اطلاع دقیقی ندارم اما هر تصمیمی که در خصوص سرمربی تیم ملی گرفته شود، بازیکنان تابع آن خواهند بود.

مدافع استقلال درباره وضعیت این باشگاه و رقابت‌های فصل آینده خاطرنشان کرد: قهرمانی حق استقلال است و امیدوارم سازمان لیگ هرچه سریع‌تر تصمیم نهایی و قطعی خود را در این خصوص اعلام کند. در مورد قرارداد سایر بازیکنان نیز اطلاعی ندارم اما باشگاه باید تمام تلاش خود را برای حفظ شاکله اصلی تیم انجام دهد، به‌ویژه اینکه پنجره نقل و انتقالاتی استقلال بسته است.

غلامی ادامه داد: چه با بازیکنان خارجی و چه بدون آنها باید تمام توان خود را برای موفقیت استقلال به کار بگیریم. من با باشگاه استقلال قرارداد دارم و قراردادم به مدت دو سال به امضا رسیده است. با وجود اینکه دیرتر از سایر نفرات به تیم اضافه شدم، از شرایط خودم رضایت دارم و یک فصل دیگر قرارداد دارم.

وی با اشاره به اتفاقات ابتدای فصل تصریح کرد: همه می‌دانند در آغاز فصل چه شرایطی بر تیم حاکم بود و شما رسانه‌ها نیز از آن مسائل آگاه هستید. در فوتبال نمی‌توان از شانس صد درصدی برای موفقیت صحبت کرد و هیچ تضمینی وجود ندارد.

مدافع استقلال در پایان درباره شانس تیم ملی در جام جهانی گفت: امیدوارم تیم ملی ایران در این رقابت‌ها عملکرد موفقی داشته باشد اما پیش‌بینی جایگاه نهایی تیم در جام جهانی کار آسانی نیست. با این حال اگر بازیکنان بتوانند همانند دیدار برابر ژاپن در جام ملت‌های آسیا بازی کنند، قطعاً شانس موفقیت بالایی خواهند داشت.