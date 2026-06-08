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۱۹ خرداد ۱۴۰۵، ۰:۴۹

تاجرنیا: برنامه استقلال توسعه و تقویت تیم‌های بانوان است

تاجرنیا: برنامه استقلال توسعه و تقویت تیم‌های بانوان است

سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال گفت: ما به تیمداری در بخش بانوان ادامه می دهیم و قصد داریم که آن را توسعه دهیم.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از تیم‌های بانوان باشگاه استقلال روز دوشنبه ۱۸ خرداد برگزار شد و در جریان این مراسم، علی تاجرنیا سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال بر حمایت همه‌جانبه این باشگاه از ورزش بانوان تأکید کرد.

تاجرنیا با اشاره به موفقیت‌های تیم‌های بانوان استقلال اظهار داشت: وضعیت تیم‌های زنان باشگاه استقلال بسیار فراتر از میانگین موفقیت‌هایی است که در تیم‌های مردان شاهد آن هستیم و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی بالای ورزشکاران بانوی باشگاه است.

وی ادامه داد: این موضوع را مطرح کردم تا همه بدانند که با وجود برخی نامهربانی‌ها و فشارهایی که وجود دارد، همچنان با قدرت در مسیر پیشرفت باشگاه حرکت خواهیم کرد. امیدوارم خداوند به ما توان، صبر و تحمل بدهد تا بتوانیم این مسیر را ادامه دهیم و در برابر مشکلات ایستادگی کنیم.

سرپرست مدیرعاملی و رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال با اشاره به برنامه‌های آینده این باشگاه در حوزه ورزش بانوان خاطرنشان کرد: استراتژی باشگاه استقلال تنها حفظ تیم‌های بانوان نیست، بلکه با توجه به موفقیت‌های کسب‌شده در این بخش، برنامه ما ایجاد رشد قابل توجه و توسعه هرچه بیشتر تیم‌های بانوان در سال‌های آینده است.

تاجرنیا در پایان تأکید کرد: باشگاه استقلال نگاه ویژه‌ای به ورزش بانوان دارد و توسعه این بخش را یکی از اهداف مهم خود در برنامه‌های آتی دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 6854289
بهنام روان پاک

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