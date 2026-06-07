ادامه اعتراضات در آلبانی به پروژه مخرّب خانواده ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العربی، تصاویر منتشرشده در روز شنبه از برگزاری تجمع اعتراضی در جزیره «زفیرنک» در جنوب آلبانی حکایت دارد؛ تجمعی که در مخالفت با پروژه سرمایه‌گذاری گردشگری متعلق به جرد کوشنر، داماد و ایوانکا ترامپ، دختر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا برگزار شد.

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات با در دست داشتن پرچم‌های آلبانی و دست نوشته هایی با مضامین زیست‌محیطی، مخالفت خود را با اجرای این پروژه در منطقه اعلام کرده و خواستار حفاظت از محیط‌زیست شدند.

بر اساس گزارش‌ها، این طرح شامل ساخت مجموعه‌های هتل و تأسیسات گردشگری در جزیره غیرمسکونی «سازان» و همچنین مناطق «زفیرنک» و «ویوسا–نارتا» در جنوب آلبانی است؛ مناطقی که بخشی از آن‌ها در محدوده مناطق ساحلی و مناطق حفاظت شده طبیعی قرار دارند.

ایوانکا ترامپ و جرد کوشنر پیشتر اعلام کردند که قصد دارند یک جزیره خصوصی برای خود در وسط دریای مدیترانه به مساحت یکهزار و 400 هکتار احداث کنند.

دختر ترامپ اعلام کرد که این پروژه عظیم با همکاری معماران بین المللی انجام خواهد شد.

اما این پروژه جنجالی مذکور که هزینه اجرای آن به بیش از یک میلیارد دلار می رسد و با حمایت های دولت آلبانی انجام می شود با مخالفت های گسترده فعالان محیط زیستی و مردم محلی در این کشور رو به روست.

آنها اعلام کردند که مقامات آلبانی به دنبال تخریب محیط زیست و نابودی یکی از مناطق ساحلی حساس از لحاظ معیارهای زیست محیطی هستند.

قرار است در جریان این پروژه، جزیره سازان که پیشتر یک سایت نظامی نزدیک سواحل آلبانی بوده به جزیره خصوصی خانواده ترامپ تبدیل شود و شرکت سرمایه گذاری کوشنر نیز این پروژه را اجرا کند.