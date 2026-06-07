به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با ان‌بی‌سی نیوز اعلام کرد که لبنان بخشی از یک توافق کوتاه‌مدت با ایران نیست.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، رئیس جمهور آمریکا با نقض توافق توقف جنگ با ایران ادعا کرد: من خواستار این نیستم که لبنان بخشی از یک توافق کوتاه‌مدت با ایران باشد.

«دونالد ترامپ»، مواضع ضد و نقیض خود پیرامون رایزنی های غیرمستقیم میان تهران-واشنگتن و نیز برنامه صلح آمیز هسته ای ایران را اینگونه تکرار کرد: طرف‌های آمریکایی و ایرانی به امضای توافق بسیار نزدیک هستند، اما من ایران را تحت فشار قرار می‌دهم تا از جاه‌ طلبی‌ های هسته‌ ای خود دست بکشد!

وی سپس در سخنانی که از سویی نشان دهنده عدم تمایل اش به دست یابی به توافق با ایران و از سوی دیگر عبور از خط قرمز بیان شده از سوی تهران است، گفت: من قبل از هرگونه توافقی، مسدود کردن دارایی‌ های ایران یا هیچ تحریمی را لغو نخواهم کرد. اگر به توافقی برای پایان دادن به جنگ برسیم، با ایران برای بازیابی و از بین بردن اورانیوم غنی‌شده با غنای بالا همکاری خواهیم کرد. اگر ایران خوب رفتار کند و کار خوبی انجام دهد، آنگاه شروع به گفتگو خواهیم کرد.

ترامپ بر خلاف اذعان رسانه های جمعی جهان پیرامون توانمندی های دفاعی تهران در مقابله با متجاوزان و ضربه های گسترده ایران به پایگاه های آن ها در طول ۴۰ روز مقاومت در برابر تجاوز آمریکایی- صهیونیستی، مدعی شد: اگر به توافق نرسیم، ارتش ایران را بیشتر تضعیف خواهیم کرد تا زمانی که نیروهای ما بتوانند با خیال راحت اورانیوم را به دست آوردند. معتقدم که آنها فقط ۲۱٪ یا ۲۲٪ از ذخایر موشکی قبل از جنگ خود را دارند.

وی سپس اضافه کرد: ایران گفته است که سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. من می‌خواستم یک بند بیشتر (در توافق احتمالی) اضافه کنم تا اطمینان حاصل شود که ایران نمی‌ تواند هیچ توافقی را دور بزند! ما نیروهای آمریکایی را تا زمانی که به توافق نهایی با ایران برسیم، در منطقه نگه خواهیم داشت. آمریکایی‌ها با پایان جنگ احساس آرامش خواهند کرد.

دونالد ترامپ اذعان کرد: ایرانی‌ ها قوی و مغرور هستند. رهبر جدید ایران منطقی‌تر و باهوش‌تر است. ایران در طول آتش‌ بس قابلیت‌های نظامی خود را افزایش داده است.

رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد: (آیت الله) مجتبی خامنه‌ای بخشی از روند تصویب توافق است. اگر رهبر ایران بخواهد، من آماده‌ گفتگوی مستقیم با او هستم، اما مستقیماً با او صحبت نکرده‌ام. نمی‌خواهم بگویم که آیا محل اختفای رهبر ایران را می‌دانم یا نه، اما احتمال زیادی وجود دارد که می‌دانم! من جنگ‌های بی‌پایان را دوست ندارم، و این یک جنگ (تجاوز آمریکایی- صهیونیستی علیه تهران) بی‌پایان نیست.

این مقام آمریکایی که نخواست به چالش افزایش شدید قیمت ها در کشورش به ویژه در زمینه سوخت و نارضایتی مردم و سناتورهای آمریکایی در پی تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تهران اشاره ای داشته باشد، ادعا کرد: ایران به دلیل محاصره دریایی روزانه بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار ضرر می‌کند.