صد شب مقاومت مردم، عزت اسلام را در جهان به نمایش گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی شامگاه یکشنبه در اجتماع شبانه مردمی منطقه خواجه‌ربیع مشهد اظهار کرد: این حماسه‌ای که شما خلق کردید و این مجاهدت‌هایی که در این صد شب انجام دادید، عزت و عظمت اسلام و انقلاب را در برابر دیدگان جهانیان به نمایش گذاشت و ذلت، حقارت و نکبت دشمن را نیز در سراسر جهان به ثبت رساند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: این حرکت‌ها بسیار ارزشمند بود. امروز که پس از گذشت صد روز از تهاجم نابکارانه دشمن به ارزیابی نتایج این جنگ و تهاجم تحمیلی می‌پردازیم، مشاهده می‌کنیم که در برابر ضایعات و خسارات مادی و فیزیکی واردشده به ما، چه عظمت و جایگاهی در دنیا پیدا کردیم و چه عزتی برای اسلام در نتیجه مظلومیت ما و امام شهیدمان و در پرتو این حماسه‌آفرینی‌ها و حمایت‌های مردم رقم خورد. این رخدادها اسلام، دین و انقلاب را در برابر افکار عمومی جهان به گونه‌ای دیگر جلوه‌گر ساخت.

وی ادامه داد: امروز آنچه در دنیا مطرح است و کشورهای پیشرفته و ملت‌های مترقی جهان نیز به آن اذعان دارند، این است که مسئله ایران و آمریکا نه یک مسئله نظامی است و نه صرفاً یک مسئله سیاسی؛ دنیا به این جمع‌بندی رسیده است که غلبه ایران بر آمریکا، غلبه یک تمدن و یک ایدئولوژی بر مجموعه غرب است، نه صرفاً بر آمریکا.

علم الهدی تصریح کرد: آنان این‌گونه محاسبه نمی‌کنند که آمریکا به ما حمله کرد و رهبر عظیم و عزیز ما را از ما گرفت و این داغ جان‌سوز را بر دل‌ها نشاند؛ داغی که صد شب اشک و اندوه نیز نتوانسته است اثر آن را از دل‌ها بزداید. همچنین صرفاً به میزان خساراتی که در این جنگ بر ما وارد شد توجه نمی‌کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به خسارات دشمن در این جنگ گفت: در موضوع خسارات، آنچه دشمن متحمل شد به مراتب چندین برابر خسارت‌هایی است که بر ما وارد شد. دشمن تمام پایگاه‌های خود را در منطقه از دست داد و ۲۲۸ مورد از تجهیزات نظامی که برای روز مبادا و تثبیت سلطه جهانی خود در پایگاه‌های نظامی کشورهای جنوبی خلیج فارس مستقر کرده بود، نابود و به خاکستر تبدیل شد. سرمایه‌های دشمن در این منطقه از بین رفت و تنها در همین بخش، خسارت‌های او چندین برابر خسارت‌هایی بود که به ما وارد کرد.

وی خاطرنشان کرد: البته اصل خسارت و ضایعات دشمن، از دست دادن پایگاه‌های نظامی و نابودی تجهیزات نبود؛ بلکه خسارت اصلی در فشار عظیم اقتصادی و شکست اقتصادی آمریکا در رقابت جهانی نهفته بود. آمریکا که خود را در عرصه اقتصاد برتر از همه قدرت‌ها می‌دانست، امروز اقرار می‌کند که در برابر اقتصاد چین شکست خورده است. دلار در مقابل یوآن سقوط کرد و مردم آمریکا در نتیجه جنگ، با فشار سنگین تورم و گرانی سرسام‌آور مواجه شدند. این‌ها خسارت‌های اصلی دشمن بود.

علم الهدی ادامه داد: در عرصه سیاسی نیز حزب جمهوری‌خواه در داخل آمریکا با شکست مواجه شد. انتخاباتی که در حال آغاز شدن است، شامل انتخاب فرمانداران ایالت‌ها، دادستان‌های ایالتی و تجدید انتخابات نمایندگان کنگره و مجلس نمایندگان آمریکا می‌شود و بیش از ۱۳۶ مسئول و نماینده در این فرآیند انتخاب خواهند شد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی اضافه کرد: در نخستین مرحله این انتخابات که مربوط به انتخاب فرمانداران ایالتی است، در یکی از ایالت‌های بزرگ آمریکا، نامزد جمهوری‌خواه شکست خورد و نامزد دموکرات به پیروزی رسید. تحلیلگران این رخداد را طلیعه شکست حزب رئیس‌جمهور آمریکا تلقی کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه این خسارت‌ها و ضایعات سیاسی به مراتب فراتر و سنگین‌تر از خسارت‌های اقتصادی است. گفت: این وضعیت از منظر دشمن و شکستی است که متحمل شده؛ اما دنیا از زاویه‌ای دیگر به ماجرا نگاه می‌کند.

علم الهدی اظهار کرد: آنچه امروز به‌ویژه در کشورهای شرقی و در میان کشورهایی که به‌تازگی در عرصه علم و فناوری پیشرفت کرده‌اند مطرح است، این است که مسئله ایران و آمریکا یک جنگ نظامی نبود که گفته شود آمریکا به اهداف خود نرسید و شکست خورد؛ همچنین صرفاً یک نبرد سیاسی نبود که گفته شود سیاست آمریکا در برابر ایران ناکام ماند؛ بلکه از نگاه آنان، آنچه میان ایران و آمریکا رخ داد، یک جنگ تمدنی بود.