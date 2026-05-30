به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در این مرحله از اردو ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه حضور دارند تا زیر نظر کادر فنی برنامه‌های آماده‌سازی خود را دنبال کنند.

در این اردو شهرزاد مظفر سرمربی تیم ملی به همراه اعضای کادر فنی با دقت عملکرد ملی‌پوشان را زیر نظر داشته و روند پیشرفت بازیکنان را ارزیابی می‌کنند.

تمرینات این اردو در بخش‌های مختلفی از جمله بازی‌های یک در مقابل یک، دو در مقابل دو، تاکتیک‌های فردی، آمادگی جسمانی و تمرینات هوازی برگزار می‌شود. همچنین یکی از محورهای اصلی برنامه‌های تمرینی افزایش سرعت اجرا و بهبود تصمیم‌گیری بازیکنان در شرایط مسابقه است.

ملی‌پوشان در کنار تمرینات گروهی برنامه‌های اختصاصی متناسب با پست‌های مختلف را نیز دنبال می‌کنند تا از نظر فنی و تاکتیکی به آمادگی مطلوب دست یابند.

این اردو تا ۱۳ خرداد در کمپ تیم‌های ملی ادامه خواهد داشت و کادر فنی در این مدت وضعیت بازیکنان را برای برنامه‌های پیش رو مورد ارزیابی قرار خواهد داد.