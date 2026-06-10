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۲۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

اقدامات حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع) در استقبال از محرم

اقدامات حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع) در استقبال از محرم

عتبه عباسیه در آستانه ماه محرم و حضور شیعیان در کربلای معلی اقدامات ویژه ای از جمله غبارروبی و شستشوی گنبد حرم مطهر حضرت عباس و محوطه پیرامونی حرم را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش امور خدماتی آستان مقدس عباسی پویش گسترده شستشو و غبارروبی محوطه پیرامون حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس (علیه ‌السلام) را در راستای ارتقای سطح خدمات ‌رسانی و فراهم ‌سازی محیطی مناسب برای زائران آغاز کرد.

این اقدام در چارچوب برنامه‌های مستمر خدماتی آستان مقدس عباسی و با هدف حفظ پاکیزگی و زیبایی محیط پیرامونی حرم مطهر و همچنین آمادگی برای استقبال از زائران انجام می‌شود.

اقدامات عتبه عباسیه در استقبال از محرم

در این پویش، کارکنان بخش امور خدماتی عملیات شستشو، نظافت و غبارروبی تمامی فضاهای پیرامون صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس (علیه‌السلام) را به اجرا درآوردند تا شرایطی مطلوب و مناسب برای حضور و زیارت زائران فراهم شود.

این فعالیت‌ها بخشی از طرح‌های خدماتی آستان مقدس عباسی به شمار می‌رود که با هدف ارائه بهترین خدمات به زائران و تأمین محیطی پاکیزه و آرام برای آنان در شهر مقدس کربلا به‌صورت مستمر اجرا می‌شود.

اقدامات عتبه عباسیه در استقبال از محرم

روز گذشته نیز در همین راستا گنبد حرم مطهر حضرت عباس (ع) توسط خادمان غبار روبی شد.

اقدامات عتبه عباسیه در استقبال از محرم

کد مطلب 6855932
سیده فاطمه سادات کیایی

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