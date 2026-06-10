اقدامات حرم حضرت ابوالفضل العباس(ع) در استقبال از محرم

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش امور خدماتی آستان مقدس عباسی پویش گسترده شستشو و غبارروبی محوطه پیرامون حرم مطهر حضرت ابوالفضل العباس (علیه ‌السلام) را در راستای ارتقای سطح خدمات ‌رسانی و فراهم ‌سازی محیطی مناسب برای زائران آغاز کرد.

این اقدام در چارچوب برنامه‌های مستمر خدماتی آستان مقدس عباسی و با هدف حفظ پاکیزگی و زیبایی محیط پیرامونی حرم مطهر و همچنین آمادگی برای استقبال از زائران انجام می‌شود.

در این پویش، کارکنان بخش امور خدماتی عملیات شستشو، نظافت و غبارروبی تمامی فضاهای پیرامون صحن مطهر حضرت ابوالفضل العباس (علیه‌السلام) را به اجرا درآوردند تا شرایطی مطلوب و مناسب برای حضور و زیارت زائران فراهم شود.

این فعالیت‌ها بخشی از طرح‌های خدماتی آستان مقدس عباسی به شمار می‌رود که با هدف ارائه بهترین خدمات به زائران و تأمین محیطی پاکیزه و آرام برای آنان در شهر مقدس کربلا به‌صورت مستمر اجرا می‌شود.

روز گذشته نیز در همین راستا گنبد حرم مطهر حضرت عباس (ع) توسط خادمان غبار روبی شد.