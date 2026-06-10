۸۷ پروژه کشاورزی در سیستان و بلوچستان آماده افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دهمرده ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران از تزریق سرمایه سه هزار و ۶۳۰ میلیارد ریالی به بخش کشاورزی استان خبر داد و اعلام کرد: همزمان با هفته جهاد کشاورزی، ۸۷ پروژه تولیدی و زیربنایی با هدف ایجاد اشتغال برای ۲ هزار و ۵۴۹ نفر مستقیم و غیرمستقیم و بهره‌مندی قریب به ۳ هزار خانوار روستایی و عشایری در سراسر این استان پهناور به بهره‌برداری می‌رسد که پیشران توسعه کشاورزی استان در سال جاری است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سیستان و بلوچستان در آستانه هفته جهاد کشاورزی اظهار داشت: سیاست محوری ما در استان، گذر از کشاورزی سنتی به سمت کشاورزی اقتصادی و بهره‌ور است. در همین راستا، همزمان با این هفته، ۸۷ پروژه با مجموع اعتبار ۳۶۳۰ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال در سراسر استان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به جزئیات اعتباری این طرح‌ها تصریح کرد: بیشترین سهم سرمایه‌گذاری در پروژه‌های امسال متعلق به بخش گلخانه و باغبانی است. از مجموع اعتبارات، مبلغ ۴۸۸ میلیارد ریال به این حوزه اختصاص یافته که شامل ۲۵ پروژه شاخص است. این حجم از سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده عزم جدی برای توسعه کشت‌های متراکم و گلخانه‌ای با هدف مدیریت منابع آب و افزایش صادرات محصولات کشاورزی است.

دهمرده به نقش مستقیم این پروژه‌ها در بهبود معیشت مردم استان اشاره کرد و افزود: با افتتاح این طرح‌ها، برای ۴۷۰ نفر اشتغال مستقیم و برای ۲۰۷۹ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد می‌شود. همچنین با بهره‌برداری از این پروژه‌ها، قریب به ۳ هزار خانوار روستایی و عشایری در پهنه استان از خدمات و مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

۲۷ پروژه در حوزه آب و خاک اماده بهره برداری است

وی در تشریح سایر پروژه‌های قابل افتتاح گفت: علاوه بر بخش باغبانی، در حوزه آب و خاک ۲۷ پروژه، دام و طیور ۱۴ پروژه، در بخش امور عشایری ۱۲ پروژه و در حوزه‌های شیلات، منابع طبیعی، تعاون روستایی و صنایع کشاورزی نیز طرح‌های متعددی آماده افتتاح است.

وی تأکید کرد: بخش بزرگی از سرمایه این پروژه‌ها بالغ بر سه هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال ( ۹۱.۹ درصد مشارکت) از محل خودیاری و آورده شخصی بهره‌برداران و تسهیلات بانکی تأمین شده که نشان‌دهنده مشارکت فعال مردم و بخش خصوصی در توسعه اقتصادی منطقه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در پایان خاطرنشان کرد: در کنار افتتاح این طرح‌ها، عملیات کلنگ‌زنی ۸ پروژه جدید نیز در هفته جهاد کشاورزی آغاز خواهد شد تا روند نوسازی زیرساخت‌های تولیدی در بخش کشاورزی استان بدون وقفه ادامه یابد.