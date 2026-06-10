به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طارمی مهاجم تیم ملی فوتبال ایران با اشاره به حواشی و محدودیت‌های ایجادشده از سوی دولت آمریکا در روند صدور ویزا و همچنین برخی مسائل مربوط به ورود برخی عوامل اجرایی به خاک این کشور، تأکید کرد که این شرایط فضای اطراف جام جهانی را تحت تأثیر قرار داده و باعث ایجاد «تنش» در آستانه بزرگ‌ترین رویداد فوتبال جهان شده است.

طارمی که سابقه حضور در سه دوره جام جهانی را دارد، در گفتگو با شبکه ESPN اظهار داشت: در تمام دوره‌هایی که در جام جهانی حضور داشته‌ام، معمولاً از لحظه ورود به کشور میزبان، فضایی سرشار از صمیمیت و حس جهانی بودن را تجربه می‌کردیم، اما متأسفانه در شرایط فعلی چنین احساسی ندارم و این موضوع واقعاً برای من متفاوت است.

او افزود: در حال حاضر تنش زیادی در فضای این جام جهانی وجود دارد و به نظر من بخشی از این مسئله به اقداماتی مانند رد شدن برخی درخواست‌های ویزا بازمی‌گردد؛ البته این صرفاً احساس شخصی من است.

مهاجم تیم ملی ایران همچنین با اشاره به شرایط تیم ملی در آستانه رقابت‌ها گفت: امیدوارم این مسائل در روزهای آینده حل شود و بتوانیم در فضایی عادی‌تر تمرکز خود را روی فوتبال حفظ کنیم.

برنامه بازی های تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ :

* سه‌شنبه ۲۶ خرداد (۱۶ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۱۵: ایران - نیوزیلند - ساعت ۴:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* یکشنبه ۳۱ خرداد (۲۱ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۳۹: بلژیک - ایران - ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران - استادیوم لس آنجلس

* شنبه، ۶ تیر - (۲۷ ژوئن ۲۰۲۶)

- بازی ۶۳: مصر - ایران - ساعت ۶:۳۰ بامداد به وقت تهران - استادیوم سیاتل