جهش در تولید گندم شاهرود؛ برآورد برداشت ۱۲ هزار تن است

محمد حسن غریب مجنی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز برداشت محصول خبر داد و افزود: این برداشت از مناطق مرکزی و بخش بیارجمند طی هفته اول خرداد ماه انجام گرفته است.

وی از فعالیت ۱۰ کمباین شامل پنج دستگاه بومی و پنج دستگاه مهاجر در مزارع گندم خبر داد و افزود: ناظران برای پیشگیری از آفات بر ضدعفونی کمباین ها قبل ورود به مزارع نظارت دارند.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود سطح زیر کشت گندم آبی را دو هزار و ۸۰۴ هکتار برشمرد و یادآور شد: این میزان معادل ۱۵ درصد کل مزارع گندم آبی استان سمنان است.

غریب مجنی عملکرد گندم سال گذشته را ۲.۵ تن در هر هکتار عنوان کرد و ادامه داد: طی سال جاری با جهش دو برابری به ۴.۵ تن در هر هکتار رسیده است.

وی برآورد برداشت گندم شهرستان را ۱۲ هزار تن برشمرد و اضافه کرد: با توجه به شرایط مساعد جوی در سال جاری برآوردها به فراتر رفتن میزان برآورد برداشت گندم در شاهرود است.