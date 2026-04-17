به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید گشول دره سیبی در خطبه‌های نماز جمعه اقلید با اشاره به مناسبت‌های مهم پیش رو، از جمله روز ارتش جمهوری اسلامی و سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح ایران را رکن اصلی عزت، کرامت و امنیت ملی دانست.

وی با یادآوری مدیریت مدبرانه رهبر شهید انقلاب در مقام فرمانده کل قوا، تأکید کرد که ارتش و سپاه، نمادهای سربلندی این ملت در برابر تمام تهدیدات هستند.

عبور از جنگ ترکیبی؛ مواجهه با ملتی با تجربه

امام جمعه اقلید در بخش مهمی از سخنان خود به تحلیل ماهیت تهدیدات جدید دشمن پرداخت و گفت: دشمن امروز با استراتژی جنگ ترکیبی، از جمله جنگ‌های شناختی، رسانه‌ای و عملیات‌های روانی بر روی تخریب روحیه‌ها و از بین بردن اعتماد عمومی تمرکز کرده است.

وی با اشاره به کارنامه پرفراز و نشیب ملت ایران، افزود: دشمن با ملتی روبه‌روست که تجربه سه جنگ تحمیلی، محاصره‌های اقتصادی و شهادت رهبر و نخبگان و جوانان خود را در کارنامه دارد. این تجربه، ملت ایران را به سمتی سوق داده که با توکل بر خداوند و پیروی از ولایت، از همه ی گردنه های خطر عبور کند.

حجت‌الاسلام گشول دره سیبی تأکید کرد: ادامه حضور آگاهانه مردم، مطالبه‌گری هوشمندانه و حفظ وحدت ملی، تضمین‌کننده شکست نهایی دشمن در تمامی ابعاد نظامی و رسانه‌ای است.

امام جمعه اقلید با تبیین توصیه‌های راهبردی حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، پیام ایشان در چهلم شهادت قائد عظیم‌الشأن را یک سند عملیاتی برای مدیریت همه‌جانبه جنگ دانست.

وی با اشاره به سه توصیه کلیدی رهبری مبنی بر «مراعات یکدیگر»، «مراقبت از گوش‌ها در برابر رسانه‌های دشمن» و «زنده نگه داشتن عزم بر انتقام»، خاطرنشان کرد: این رهنمودها نشان‌دهنده درک عمیق مدیریت عالی کشور از نقاط آسیب‌پذیر و نقاط قوت ملت در برابر جنگ‌های اقتصادی و روانی است.

افول هژمونی آمریکا و تغییر معادلات قدرت

امام جمعه اقلید در تحلیل وضعیت بین‌المللی، آمریکا را در تله‌ای خودساخته توصیف کرد و گفت: آمریکا در حال حاضر نه می‌تواند در میدان جنگ پیروز شود و نه در میز مذاکره امتیاز بگیرد. سناریوی محتمل، خروج تدریجی و غیررسمی این قدرت از معادلات است که خود نوعی شکست در قالب تغییر تاکتیک خواهد بود.

حجت‌الاسلام گشول دره سیبی با هشدار به تحلیل‌گران نسبت به قیاس‌های نادرست تاریخی، تأکید کرد که شرایط کنونی ایران با گذشته متفاوت و بسیار قدرتمندتر است.

وی با مقایسه وضعیت دیپلماسی ایران گفت: در گذشته ما با توقف بدون شرط یا پذیرش قطعنامه‌ها مواجه بودیم، اما امروز ایران در موضعی است که دشمن است که باید شروط ما را بپذیرد و ما در حال تحمیل بسته راهبردی چندبعدی خود هستیم.

امام جمعه اقلید تصریح کرد: ترکیب قدرت نظامی، دیپلماسی هوشمند و ایستادگی در کنترل تنگه هرمز، ایران را به یک قدرت تعیین‌کننده و بی‌رقیب در معادلات منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است.