به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، مقاومت اسلامی لبنان با صدور بیانیه‌هایی، از اجرای سلسله عملیات‌های دقیق علیه مواضع، ادوات و یگان‌های هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در مناطق مرزی و عمق خاک لبنان خبر داد.

رزمندگان مقاومت با استفاده از پهپادهای انتحاری نوع «ابابیل»، دو هدف مهم را منهدم کردند.

در حمله نخست، یک خودروی نظامی ارتش اسرائیل از نوع «هاموی» در تپه «الحمامص» واقع در جنوب شهر «الخیام» هدف قرار گرفت.

در عملیاتی دیگر، یک مرکز فرماندهی ارتش دشمن در حومه شهرک «یحمر الشقیف» توسط این پهپادها در هم کوبیده شد.

حزب‌الله لبنان با موشک یک مقر تازه‌تأسیس ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک «مارون‌الرأس» را هدف قرار داد.

همچنین تجمع خودروهای نظامی اشغالگران در منطقه «جدیده میس‌الجبل» هدف حملات سنگین موشکی قرار گرفت.

در بخش پدافند هوایی، مقاومت اسلامی موفق شد با یک فروند موشک زمین به هوا، با پهپاد پیشرفته اسرائیلی از نوع «هرمس ۴۵۰ - زیک» در آسمان منطقه «االتفاح» مقابله کند.

این اقدام پدافندی، پهپاد متجاوز را مجبور به ترک حریم هوایی و عقب‌نشینی کرد.