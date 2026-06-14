به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت خارجه کره شمالی اعلام کرد، ما به شدت تحرکات جمعی آمریکا، ژاپن و کره جنوبی برای رویارویی هسته ای را رد می کنیم و نسبت به عواقب چنین اقدامات تحریک آمیزی هشدار می دهیم.

این وزارت خانه اضافه کرد، پرونده خلع سلاح هسته ای بسته شده و دیگر باز نمی شود. ما تدابیر نظامی و فنی متقابلی را در تمام سطوح برای رویارویی با تهدیدات هسته ای روزافزون از سوی کشورهای متخاصم اتخاذ می کنیم.

وزارت خارجه کره شمالی تصریح کرد، آمریکا، ژاپن و کره جنوبی هرگز نخواهند توانست واقعیت های موجود در کره شمالی به عنوان یک کشور دارای سلاح هسته ای را تغییر دهند.

روز گذشته نیز وزارت خارجه کره شمالی موافقت آمریکا با فروش موشک های هوا به هوا و تجهیزات جنگی دیگر به کره جنوبی را محکوم کرد.

این وزارت خانه اعلام کرد، موافقت آمریکا با این اقدام باعث تشدید تنش ها در شبه جزیره کره می شود.