  1. استانها
  2. فارس
۲۲ خرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۱

آیت الله دژکام:

حفظ نظام اسلامی بزرگ‌ترین امر به معروف روزگار ماست

حفظ نظام اسلامی بزرگ‌ترین امر به معروف روزگار ماست

شیراز- امام جمعه شیراز با تأکید بر نقش مردم در صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی، گفت: حفظ نظام اسلامی بزرگ‌ترین امر به معروف بوده و حضور پرشور مردم در محرم، نماد اقتدار ملت ایران خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به در پیش بودن ماه محرم، بر ضرورت پاسداری از ارزش‌های دینی و اخلاقی در جامعه تأکید کرد و گفت: عفاف یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های انسان با تقواست و جامعه اسلامی نباید در برابر ترویج بی‌عفتی و هنجارشکنی‌های اخلاقی بی‌تفاوت باشد.

وی با استناد به خطبه متقین از نهج‌البلاغه اظهار داشت: انسان با تقوا کسی است که خواسته‌های نفسانی خود را در چارچوب قانون الهی و شرع کنترل می‌کند و از مرزهای الهی فراتر نمی‌رود.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه عفت از فطریات انسان است، افزود: حتی در جوامع غیر دینی نیز بی‌عفتی عملی مذموم و خلاف شأن انسانی تلقی می‌شود و فطرت انسان نسبت به آن احساس شرمندگی و انزجار دارد.

آیت‌الله دژکام با اشاره به جنگ ترکیبی دشمنان علیه ملت ایران تصریح کرد: یکی از عرصه‌های این جنگ، تلاش برای ضربه زدن به عفت عمومی و ارزش‌های اخلاقی جامعه است و اگر در این میدان دچار آسیب شویم، در سایر عرصه‌ها نیز با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

وی با تأکید بر نقش مردم در صیانت از ارزش‌های دینی گفت: حفظ حلال‌خواری، پرهیز از روابط نامشروع و پاسداری از اخلاق اسلامی از مصادیق جهاد در شرایط کنونی است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم اظهار کرد: عزاداری برای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) باید با شکوه بیشتری برگزار شود و هیئات مذهبی همچون گذشته حضور پررنگ خود را در سطح شهر حفظ کنند.

وی افزود: امسال باید رسم دیرینه حرکت هیئات مذهبی در خیابان‌های شیراز بیش از گذشته احیا شود؛ چرا که حضور پرشور مردم در خیابان‌ها، نماد اقتدار جبهه حق و نمایش وحدت ملت ایران در برابر دشمنان خواهد بود.

آیت‌الله دژکام با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حفظ حضور اجتماعی مردم خاطرنشان کرد: خیابان‌ها نباید خالی بماند و حضور هیئات حسینی در سطح شهر، پیام روشنی به دشمنان خواهد داد که ملت ایران همچنان پای آرمان‌های خود ایستاده است.

وی همچنین با تشریح مهم‌ترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در شرایط کنونی، بر ضرورت تقویت حضور اجتماعی مردم، جهاد صرفه‌جویی، ترویج فرهنگ مقاومت، افزایش تاب‌آوری اجتماعی، توجه به امنیت غذایی کشور و پاسداری از ارزش‌های دینی به‌ویژه عفاف و حجاب تأکید کرد.

امام جمعه شیراز گفت: مردم باید در کنار مسئولان برای حل مسائل کشور وارد میدان شوند و با تکیه بر روحیه دینی و انقلابی، زمینه پیشرفت و اقتدار هرچه بیشتر ایران اسلامی را فراهم کنند.

کد مطلب 6857831

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها