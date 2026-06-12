به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفالله دژکام در خطبههای نماز جمعه شیراز با اشاره به در پیش بودن ماه محرم، بر ضرورت پاسداری از ارزشهای دینی و اخلاقی در جامعه تأکید کرد و گفت: عفاف یکی از مهمترین ویژگیهای انسان با تقواست و جامعه اسلامی نباید در برابر ترویج بیعفتی و هنجارشکنیهای اخلاقی بیتفاوت باشد.
وی با استناد به خطبه متقین از نهجالبلاغه اظهار داشت: انسان با تقوا کسی است که خواستههای نفسانی خود را در چارچوب قانون الهی و شرع کنترل میکند و از مرزهای الهی فراتر نمیرود.
امام جمعه شیراز با بیان اینکه عفت از فطریات انسان است، افزود: حتی در جوامع غیر دینی نیز بیعفتی عملی مذموم و خلاف شأن انسانی تلقی میشود و فطرت انسان نسبت به آن احساس شرمندگی و انزجار دارد.
آیتالله دژکام با اشاره به جنگ ترکیبی دشمنان علیه ملت ایران تصریح کرد: یکی از عرصههای این جنگ، تلاش برای ضربه زدن به عفت عمومی و ارزشهای اخلاقی جامعه است و اگر در این میدان دچار آسیب شویم، در سایر عرصهها نیز با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.
وی با تأکید بر نقش مردم در صیانت از ارزشهای دینی گفت: حفظ حلالخواری، پرهیز از روابط نامشروع و پاسداری از اخلاق اسلامی از مصادیق جهاد در شرایط کنونی است و باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
نماینده ولیفقیه در فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن ماه محرم اظهار کرد: عزاداری برای حضرت اباعبدالله الحسین(ع) باید با شکوه بیشتری برگزار شود و هیئات مذهبی همچون گذشته حضور پررنگ خود را در سطح شهر حفظ کنند.
وی افزود: امسال باید رسم دیرینه حرکت هیئات مذهبی در خیابانهای شیراز بیش از گذشته احیا شود؛ چرا که حضور پرشور مردم در خیابانها، نماد اقتدار جبهه حق و نمایش وحدت ملت ایران در برابر دشمنان خواهد بود.
آیتالله دژکام با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر حفظ حضور اجتماعی مردم خاطرنشان کرد: خیابانها نباید خالی بماند و حضور هیئات حسینی در سطح شهر، پیام روشنی به دشمنان خواهد داد که ملت ایران همچنان پای آرمانهای خود ایستاده است.
وی همچنین با تشریح مهمترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در شرایط کنونی، بر ضرورت تقویت حضور اجتماعی مردم، جهاد صرفهجویی، ترویج فرهنگ مقاومت، افزایش تابآوری اجتماعی، توجه به امنیت غذایی کشور و پاسداری از ارزشهای دینی بهویژه عفاف و حجاب تأکید کرد.
امام جمعه شیراز گفت: مردم باید در کنار مسئولان برای حل مسائل کشور وارد میدان شوند و با تکیه بر روحیه دینی و انقلابی، زمینه پیشرفت و اقتدار هرچه بیشتر ایران اسلامی را فراهم کنند.
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