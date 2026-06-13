به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفالله دژکام صبح شنبه در دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان فارس، با اشاره به ظرفیتهای مغفولمانده ورزش استان، بر ضرورت تقویت ارتباط میان بخشهای اقتصادی و ورزشی تأکید کرد و گفت: ورزش تنها یک فعالیت جسمانی نیست، بلکه دارای ابعاد اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورها و باشگاههای بزرگ دنیا، حمایت از ورزش با نگاههای اجتماعی و راهبردی همراه است، افزود: برای توسعه ورزش در فارس باید شرایطی فراهم شود که فعالان اقتصادی و مجموعههای ورزشی احساس کنند همکاری میان آنها برای هر دو طرف سودمند و مؤثر است.
نماینده ولیفقیه در فارس با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی و صنعتی استان افزود: برخلاف گذشته، امروز ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه صنعت و معدن فارس وجود دارد که میتواند در حمایت از ورزش نقشآفرین باشد، اما تحقق این موضوع نیازمند شکلگیری تعامل و درک متقابل میان دو بخش اقتصاد و ورزش است.
«بازیهای زمستانی حرم سوم اهلبیت(ع)» فرصتی برای تحول ورزش فارس
امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به طرح برگزاری رویداد «بازیهای زمستانی حرم سوم اهلبیت(ع)» در شهرستان سپیدان اشاره کرد و گفت: این رویداد که با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری و طبیعی سپیدان طراحی شده، اکنون به مرحله تصویب رسیده و میتواند به یکی از رویدادهای شاخص ملی و فراملی کشور تبدیل شود.
آیت الله دژکام با بیان اینکه تاکنون نشستهای مختلفی برای برنامهریزی این رویداد برگزار شده است، افزود: نماینده مردم سپیدان در مجلس، فرماندار، امام جمعه شهرستان و سایر مسئولان محلی برای اجرای این طرح اعلام آمادگی کردهاند و اگر این رویداد بهدرستی طراحی و اجرا شود، میتواند نقطه عطفی در ورزش استان فارس باشد.
وی بر ضرورت طراحی افتتاحیهای درخور این رویداد تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت حضور مسئولان ملی، شخصیتهای ورزشی و همچنین مهمانان خارجی استفاده شود تا این رویداد بازتاب رسانهای گستردهای در سطح کشور و منطقه پیدا کند.
سپیدان؛ دروازه تعامل ورزشی و گردشگری با کشورهای منطقه
نماینده ولیفقیه در فارس با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و نزدیکی آن به کشورهای حوزه خلیج فارس اظهار کرد: سپیدان از ابتدا با ظرفیت گردشگری شناخته شده است و اگر چند دوره از این رویداد بهصورت موفق برگزار شود، میتواند به مرکزی برای توسعه ارتباطات فرهنگی، ورزشی و گردشگری میان ایران و کشورهای همسایه تبدیل شود.
آیت الله دژکام ادامه داد: کشورهای حاشیه خلیج فارس سالها برای درمان و گردشگری به شیراز رفتوآمد داشتهاند و احیای این ظرفیت میتواند زمینهساز نقشآفرینی پررنگتر فارس در تعاملات منطقهای باشد.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای «گردشگری حلال» افزود: این رویداد میتواند تجربهای موفق در پیوند میان ورزش، فرهنگ و گردشگری باشد و در صورت حمایت و برنامهریزی مناسب، دستاوردهای ارزشمندی برای استان به همراه داشته باشد.
امام جمعه شیراز در پایان، نقش رسانهها و خبرنگاران حوزه ورزش را در معرفی این رویداد مهم ارزیابی کرد و گفت: ایجاد فضای رسانهای مناسب و تبیین ظرفیتهای این جشنواره میتواند نقش مهمی در شناساندن آن در سطح ملی و بینالمللی ایفا کند.
نظر شما