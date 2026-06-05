دشمن با جنگ اقتصادی دنبال تغییر محاسبات مردم و مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله لطف اله دژکام در خطبههای نماز جمعه شیراز با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوا و پرهیزکاری، به شرح بخشی از خطبه متقین در نهجالبلاغه پرداخت و اظهار کرد: امیرالمؤمنین(ع) در توصیف اهل تقوا میفرمایند که دلهای آنان همواره از یاد قیامت و حسابرسی روز جزا متأثر و نگران است و همین دغدغه معنوی، مسیر زندگی آنان را از دیگران متمایز میکند.
وی با بیان اینکه اندوه ناشی از یاد آخرت با غمهای دنیوی تفاوت اساسی دارد، افزود: غم دنیا انسان را افسرده و گرفتار میکند، اما اندیشه قیامت و نگرانی از حساب و کتاب الهی، روح انسان را زنده نگه میدارد و او را به انجام اعمال صالح و حرکت در مسیر بندگی خداوند ترغیب میکند.
مومن واقعی آخرت را در محاسبات خود در نظر میگیرد
امام جمعه شیراز با اشاره به شرایط کنونی کشور و جنگ ترکیبی دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: اگر مسئله معاد و قیامت را از تحلیلهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حذف کنیم، نتیجه آن خطا در محاسبات خواهد بود و مؤمن واقعی کسی است که علاوه بر دنیا، آخرت را نیز در تصمیمگیریهای خود لحاظ کند و بر همین اساس قضاوت و اقدام نماید.
وی ادامه داد: رهبر معظم انقلاب نیز در پیام اخیر خود نسبت به تلاش دشمن برای برهم زدن محاسبات مسئولان و مردم هشدار دادند. هنگامی که نگاه تقوایی از تحلیلها کنار گذاشته شود، انسان تصور میکند ایستادگی در برابر استکبار هزینهای بیفایده است، در حالی که با نگاه ایمانی، مقاومت در برابر ظلم و استکبار یک سرمایهگذاری بزرگ برای سعادت دنیا و آخرت محسوب میشود.
آیتالله دژکام در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگیهای اخلاقی اهل تقوا، قناعت را یکی از برجستهترین صفات مؤمنان دانست و گفت: انسان باتقوا نیازهای خود را محدود میکند و توقعات فراوانی از زندگی و دیگران ندارد. چنین فردی عزت نفس خود را حفظ کرده و تا حد امکان حاجات خویش را از خداوند متعال طلب میکند.
وی با استناد به روایات پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین(ع) افزود: فرهنگ دینی ما بر حفظ کرامت انسان مؤمن تأکید دارد و سفارش شده است که انسان تا جایی که ممکن است از درخواستهای غیرضروری از دیگران پرهیز کند و با توکل به خداوند و روحیه قناعت، زندگی عزتمندانهای داشته باشد.
دفاع از مرجعیت شیعه ریشه در فرهنگ تشیع دارد
نماینده ولیفقیه در فارس سپس با گرامیداشت سالروز قیام ۱۵ خرداد، این روز را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: هنگامی که رژیم ستمشاهی در سال ۱۳۴۲ به منزل امام خمینی(ره) یورش برد و ایشان را بازداشت کرد، مردم مؤمن و انقلابی با حضور در صحنه و تقدیم جان خود، حمایت از مرجعیت و ولایت را به نمایش گذاشتند.
وی با اشاره به نقش شهدای قیام ۱۵ خرداد افزود: شخصیتهایی همچون شهید طیب رضایی و دیگر مبارزان آن دوران با فداکاری و ایثار نشان دادند که دفاع از مرجعیت دینی و ولایت فقیه ریشهای عمیق در فرهنگ شیعی دارد و ملت ایران در این مسیر از جان خود نیز دریغ نمیکند.
آیتالله دژکام در ادامه با اشاره به شهادت یکی از مراجع و علمای برجسته در جنایات اخیر رژیم صهیونیستی اظهار داشت: ملت ایران و جهان اسلام هرگز خونهای پاکی را که به ناحق ریخته شده است فراموش نخواهند کرد و جنایتکاران باید پاسخگوی این اقدامات ضدانسانی باشند.
وی همچنین با یادآوری تجاوز رژیم صهیونیستی به لبنان و شکلگیری مقاومت اسلامی در این کشور گفت: زمانی که ارتش رژیم صهیونیستی تا بیروت پیشروی کرده بود، این رزمندگان مقاومت و نیروهای حزبالله بودند که با ایستادگی و مجاهدت، دشمن را مجبور به عقبنشینی کردند و عزت و اقتدار را برای جهان اسلام به ارمغان آوردند.
جبهه مقاومت اسلامی پای لبنان تمام قد ایستاده است
امام جمعه شیراز تأکید کرد: مقاومت اسلامی لبنان ثابت کرد که در برابر ظلم و اشغالگری میتوان ایستاد و پیروز شد. امروز نیز جمهوری اسلامی ایران حمایت از جبهه مقاومت را بخشی از وظیفه دینی و انقلابی خود میداند و در کنار ملتهای مظلوم منطقه ایستاده است.
وی در بخش دیگری از خطبهها به موضوع جنگ اقتصادی پرداخت و گفت: دشمنان پیش از آنکه از ابزار نظامی استفاده کنند، از حربه تحریم و فشار اقتصادی بهره گرفتهاند و همچنان تلاش میکنند از این طریق اراده ملت ایران را تضعیف کنند.
آیتالله دژکام با اشاره به مسئله ناترازی در حوزه انرژی اظهار کرد: یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با فشارهای اقتصادی، افزایش بهرهوری و مدیریت صحیح مصرف است. همه مردم باید در زمینه صرفهجویی در مصرف آب، برق، گاز و سایر حاملهای انرژی مشارکت داشته باشند.
وی افزود: ناترازی با کمبود تفاوت دارد و بخشی از مشکلات موجود ناشی از مصرف نامناسب و خارج از الگوی بهینه است. اگر فرهنگ مصرف صحیح در جامعه نهادینه شود، بخش قابل توجهی از این مشکلات برطرف خواهد شد.
حرم شاهچراغ (ع) پیشتاز در توسعه انرژی خورشیدی
نماینده ولیفقیه در فارس با تقدیر از اقدامات انجام شده برای توسعه انرژی خورشیدی در حرم مطهر حضرت شاهچراغ(ع)، این اقدام را الگویی مناسب برای سایر دستگاهها و مجموعهها دانست و خواستار گسترش استفاده از انرژیهای پاک در کشور شد.
وی همچنین از مسئولان، نهادهای فرهنگی، روحانیون، مبلغان و مداحان خواست تا در زمینه تبیین ضرورت صرفهجویی و تقویت فرهنگ بهرهوری در جامعه نقشآفرینی کنند و مردم را نسبت به اهمیت این موضوع آگاه سازند.
آیتالله دژکام در پایان با تبریک سالروز ولادت حضرت امام موسی کاظم(ع) و فرارسیدن روز مباهله، این مناسبتها را از جلوههای مهم تاریخ اسلام برشمرد و تصریح کرد: روز مباهله یکی از روشنترین اسناد حقانیت اهلبیت(ع) و جایگاه والای خاندان پیامبر اکرم(ص) در تاریخ اسلام است و مسلمانان باید از این مناسبتها برای تعمیق معرفت دینی و تقویت وحدت و بصیرت بهره ببرند.
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