به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی‌مقدم مدیرعامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، با اشاره به برگزاری دومین دوره پویش «وطن به روایت من» گفت: دومین پویش «وطن به روایت من» توسط همکاران انجمن سینمای جوانان ایران برگزار شد؛ رویدادی که متأسفانه در دومین سال برگزاری خود با شرایطی همراه بود که کشور در ۲ مقطع مورد تهاجم دشمن صهیونیستی آمریکایی قرار گرفته است. در واقع، آنچه در این پویش شاهد آن هستیم، ثبت تصاویر مقاومت مردم کشورمان در ۲ مقطع مهم است؛ نخست در جنگ ۱۲ روزه و دوم در جنگ تحمیلی رمضان.

وی ادامه داد: به آقای شعیبی مدیرعامل انجمن سینمای جوانان ایران و همه همکارانشان خداقوت می‌گویم که تلاش کردند این اسناد تصویری ارزشمند در قالب عکس و فیلم کوتاه ثبت شود. اضافه شدن بخش عکس در این دوره نیز اتفاق مهمی بود و آثار ارائه‌شده، به‌ویژه برگزیدگان، از کیفیت قابل توجه و اثرگذاری برخوردار بودند.

حمیدی‌مقدم با تأکید بر ماهیت این رویداد بیان کرد: «وطن به روایت من» صرفاً یک پویش نیست، بلکه تلاشی برای ثبت یک سند تصویری از مقاومت مردم است؛ سندی که اجازه نمی‌دهد رنج و ایستادگی مردم در گذر زمان کمرنگ یا فراموش شود.

وی در پایان اظهار کرد: این رویداد در دوره دوم نسبت به سال گذشته پخته‌تر و قوی‌تر برگزار شده است. طبیعی است که هر رویداد نوپا در مسیر خود با آزمون و خطا همراه باشد، اما اکنون ضروری است این آثار با مخاطبان بیشتری به اشتراک گذاشته شود تا روایت هنرمندان از این وقایع، گسترده‌تر شنیده شود.