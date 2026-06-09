به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که باشگاه استقلال همچنان با بسته بودن پنجره نقل و انتقالاتی خود مواجه است، روند بررسی گزینههای ورودی و خروجی این تیم برای فصل آینده با جدیت دنبال میشود و مسئولیت اصلی تصمیمگیری در این زمینه بر عهده کمیتهای سهنفره قرار گرفته است.
در حال حاضر تمامی امور مربوط به جذب بازیکنان جدید، تمدید قراردادها و همچنین بررسی گزینههای داخلی و خارجی در این کمیته مورد ارزیابی قرار میگیرد و اعضای آن نقش اصلی را در تعیین سیاستهای نقل و انتقالاتی باشگاه ایفا میکنند.
در این بین، اعضای کادر فنی استقلال و همچنین مشاوران فنی باشگاه نظرات کارشناسی خود را درباره بازیکنان مختلف ارائه میدهند و گزارشهای فنی مربوط به هر گزینه در اختیار مدیران قرار میگیرد اما تصمیم نهایی درباره جذب یا کنار گذاشتن هر بازیکن بر عهده کمیته سهنفره است.
این کمیته پس از دریافت نظرات فنی، شرایط مالی، وضعیت قراردادها و همچنین نیازهای تیم را بررسی کرده و در نهایت درباره آغاز مذاکرات یا منتفی شدن پرونده هر بازیکن تصمیمگیری میکند. به همین دلیل در روزهای اخیر نیز بسیاری از نامهایی که پیرامون استقلال مطرح شدهاند، هنوز به مرحله نهایی نرسیدهاند و در حال بررسی هستند.
از سوی دیگر، بسته بودن پنجره نقلوانتقالاتی استقلال باعث شده مدیران باشگاه با احتیاط بیشتری پروندههای نقل و انتقالاتی را دنبال کنند. آبیها امیدوارند هرچه زودتر مشکلات موجود برطرف شده و شرایط برای ثبت قرارداد بازیکنان جدید فراهم شود تا برنامههای نقلوانتقالاتی باشگاه وارد فاز اجرایی شود.
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