به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال بلژیک و مصر از گروه G رقابت‌ها در ورزشگاه شهر سیاتل آمریکا برگزار شد که در نهایت با تساوی یک - یک به پایان رسید. امام عاشور (۱۹) برای مصر و محمد هانی (۶۶- گل به خودی) برای بلژیک گلزنی کردند.

این نتیجه‌ای است که می‌تواند برای تیم ملی ایران و شاگردان امیر قلعه‌نویی در ادامه رقابت‌های این گروه اهمیت ویژه‌ای داشته باشد.

این مسابقه از آن جهت برای فوتبال ایران اهمیت داشت که بلژیک و مصر پس از دیدار ایران و نیوزیلند، از مهم‌ترین رقبای تیم ملی کشورمان در مرحله گروهی محسوب می‌شوند و هر امتیازی که میان آنها تقسیم شود، می‌تواند معادلات صعود و صدرنشینی را تحت تأثیر قرار دهد.

ترکیب تیم ملی بلژیک:

تیبو کورتوا، تیموتی کاستانیه، براندون میشل، ناتان انگوی، توماس مونیه، یوری تیلمانس، آمادو اونانا، لئاندرو تروسار، کوین دی‌بروینه، جرمی دوکو و شارل دکتلار.

ترکیب تیم ملی مصر:

مصطفی شوبیر، محمد هانی، یاسر ابراهیم، حمدی فتحی، احمد فتوح، مروان عطیه، مهند لاشین، امام عاشور، مصطفی زیکو، عمر مرموش و محمد صلاح.

بلژیک بهتر شروع کرد، مصر زودتر به گل رسید

بازی با برتری نسبی بلژیک آغاز شد و شیاطین سرخ از همان دقایق ابتدایی توپ و میدان را در اختیار گرفتند. نخستین موقعیت جدی مسابقه در دقیقه ۷ شکل گرفت؛ جایی که کوین دی‌بروینه پشت محوطه جریمه صاحب توپ شد و با شوتی فنی دروازه مصر را هدف گرفت، اما ضربه او با اختلافی اندک از کنار تیرک به بیرون رفت.

تنها یک دقیقه بعد، مصر روی نخستین حمله جدی خود به گل رسید. امام عاشور از سمت چپ به مرکز زمین متمایل شد و پس از پیشروی تا پشت محوطه جریمه، با ضربه‌ای دقیق و قدرتمند دروازه تیبو کورتوا را باز کرد تا مصری‌ها برخلاف روند بازی از حریف نامدار خود پیش بیفتند.

درخشش امام عاشور در حمله و دفاع

پس از دریافت گل، بلژیک تلاش کرد خیلی زود بازی را به تساوی بکشاند. در دقیقه ۱۲، دی‌بروینه با پاسی بلند قصد داشت توماس مونیه را در موقعیت گلزنی قرار دهد، اما امام عاشور که علاوه بر گلزنی در امور دفاعی نیز عملکرد درخشانی داشت، با بازگشتی به موقع توپ را از مقابل مدافع پیش‌تاخته بلژیک دور کرد.

در ادامه نیمه نخست، بلژیک با تکیه بر خلاقیت دی‌بروینه و سرعت دوکو فشار بیشتری روی دروازه مصر وارد کرد، اما دفاع منسجم شاگردان حسام حسن اجازه خلق موقعیت‌های متعدد را نداد تا نیمه نخست با برتری یک بر صفر مصر خاتمه پیدا کند.

حملات پیاپی بلژیک؛ تیرک دروازه به کمک مصر آمد

بلژیک نیمه دوم را هجومی آغاز کرد و در دقیقه ۵۳ تا آستانه گل تساوی پیش رفت. کوین دی‌بروینه پشت یک ضربه ایستگاهی قرار گرفت و با ضربه‌ای فنی توپ را از بالای دیوار دفاعی عبور داد، اما توپ پس از برخورد به تیرک دروازه راهی اوت شد.

مصر در یک قدمی گل دوم؛ کورتوا ناجی شد

تنها ۵ دقیقه بعد، مصر بهترین فرصت خود برای دو برابر کردن اختلاف را از دست داد. ارسال خطرناک از جناح چپ با ضربه سر محمد صلاح همراه شد و توپ در آستانه ورود به دروازه قرار گرفت، اما واکنش استثنایی تیبو کورتوا مانع از گلزنی شد. در ادامه نیز توپ مقابل امام عاشور قرار گرفت، اما ضربه این بازیکن با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت.

فشار بلژیک در ادامه بیشتر شد. یوری تیلمانس در دقیقه ۶۲ با شوتی ناگهانی از پشت محوطه جریمه شانس خود را امتحان کرد که توپ با اختلافی اندک از کنار دروازه به بیرون رفت. یک دقیقه بعد نیز دی‌بروینه بار دیگر در موقعیت گلزنی قرار گرفت، اما مصطفی شوبیر با واکنشی مطمئن ضربه او را مهار کرد.

در سوی مقابل، عمر مرموش در دقیقه ۶۵ با فراری سریع از جناح چپ وارد محوطه جریمه شد و شوت خود را روانه دروازه کرد، اما توپ پس از برخورد به مدافع بلژیک راهی کرنر شد.

لوکاکو وارد شد فراعنه کم آوردند

در شرایطی که مصر به دنبال حفظ برتری خود بود، تعویض طلایی رودی گارسیا نتیجه داد. روی یک حمله از جناح راست و ارسال به دهانه دروازه، روملو لوکاکو که دقایقی قبل وارد زمین شده بود، با حضور خود مدافع مصر را تحت فشار قرار داد تا این بازیکن در تلاش برای دفع توپ، اشتباهاً دروازه تیم خودی را باز کند و بازی به تساوی کشیده شود.

در دقایق پایانی، هر دو تیم تلاش کردند به گل برتری برسند اما موقعیت‌های ایجادشده ثمری نداشت تا این دیدار حساس با تساوی یک - یک خاتمه پیدا کند؛ نتیجه‌ای که می‌تواند بیش از هر تیم دیگری به سود ایران در ادامه رقابت‌های گروه G باشد.