پیروزی عربستان مقابل اروگوئه در یک نیمه

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال عربستان و اروگوئه از ساعت ۱:۳۰ بامداد امروز سه‌شنبه در چارچوب رقابت‌های گروه H جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه هارد راک شهر میامی آمریکا آغاز شد که نیمه اول این دیدار یک بر صفر به سود نماینده آسیا به پایان رسید.

جورجیوس دونیس سرمربی عربستان در نخستین بازی تیمش در جام جهانی با ترکیبی محتاط اما منظم وارد زمین شد تا مقابل اروگوئه پرستاره به دنبال خلق شگفتی باشد. در سوی مقابل مارسلو بیلسا نیز با وجود غیبت چند مهره کلیدی در خط دفاعی، تیمش را با آرایش هجومی راهی میدان کرد.

بازی در دقایق ابتدایی با احتیاط دو تیم همراه بود اما اروگوئه نخستین موقعیت جدی مسابقه را در دقیقه ۵ خلق کرد. مکسی آرائوخو با چرخشی مناسب پشت محوطه جریمه عربستان اقدام به شوت‌زنی کرد که محمد العویس با واکنشی مناسب توپ را راهی کرنر کرد تا دروازه عربستان بسته بماند.

پس از این صحنه، بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شد و دو تیم تلاش کردند بدون ریسک اضافه جریان مسابقه را مدیریت کنند. در دقیقه ۱۶ همچنان احتیاط بر عملکرد دو تیم سایه انداخته بود و موقعیت خاصی روی دروازه‌ها ایجاد نشد.

عربستان در دقیقه ۱۸ صاحب بهترین فرصت خود شد. سالم الدوسری کاپیتان باتجربه این تیم پشت محوطه جریمه صاحب توپ شد اما ضربه کات‌دار او با فاصله از کنار دروازه اروگوئه به بیرون رفت.

شاگردان بیلسا در ادامه بار دیگر فشار خود را افزایش دادند و در دقیقه ۳۰ تا آستانه باز کردن دروازه عربستان پیش رفتند. ارسال آرائوخو از سمت چپ با ضربه سر شیرجه‌ای فدریکو وینیاس همراه شد اما محمد العویس با واکنشی تماشایی مانع از گلزنی مهاجم اروگوئه شد تا همچنان نتیجه بدون گل باقی بماند.

در حالی که اروگوئه مالکیت بیشتری روی توپ داشت، عربستان از یکی از معدود فرصت‌های خود نهایت استفاده را برد و در ادامه مسابقه موفق شد قفل دروازه حریف را بشکند.

روی ارسال دقیق مصعب الجویر از ضربه کرنر، توپ در تیر دوم به سعود عبدالحمید رسید و ضربه این بازیکن را فرناندو موسلرا مهار کرد اما توپ برگشتی مقابل عبدالإله العمری قرار گرفت تا مدافع پیش‌تاخته عربستان با ضربه‌ای نزدیک دروازه، گل نخست مسابقه را به ثمر برساند.