به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های ملی فوتبال عربستان و اروگوئه از ساعت ۱:۳۰ بامداد امروز سه‌شنبه در چارچوب رقابت‌های گروه H جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه هارد راک شهر میامی آمریکا آغاز شد که نیمه اول این دیدار یک بر صفر به سود نماینده آسیا به پایان رسید.

جورجیوس دونیس سرمربی عربستان در نخستین بازی تیمش در جام جهانی با ترکیبی محتاط اما منظم وارد زمین شد تا مقابل اروگوئه پرستاره به دنبال خلق شگفتی باشد. در سوی مقابل مارسلو بیلسا نیز با وجود غیبت چند مهره کلیدی در خط دفاعی، تیمش را با آرایش هجومی راهی میدان کرد.

بازی در دقایق ابتدایی با احتیاط دو تیم همراه بود اما اروگوئه نخستین موقعیت جدی مسابقه را در دقیقه ۵ خلق کرد. مکسی آرائوخو با چرخشی مناسب پشت محوطه جریمه عربستان اقدام به شوت‌زنی کرد که محمد العویس با واکنشی مناسب توپ را راهی کرنر کرد تا دروازه عربستان بسته بماند.

پس از این صحنه، بازی بیشتر در میانه میدان دنبال شد و دو تیم تلاش کردند بدون ریسک اضافه جریان مسابقه را مدیریت کنند. در دقیقه ۱۶ همچنان احتیاط بر عملکرد دو تیم سایه انداخته بود و موقعیت خاصی روی دروازه‌ها ایجاد نشد.

عربستان در دقیقه ۱۸ صاحب بهترین فرصت خود شد. سالم الدوسری کاپیتان باتجربه این تیم پشت محوطه جریمه صاحب توپ شد اما ضربه کات‌دار او با فاصله از کنار دروازه اروگوئه به بیرون رفت.

شاگردان بیلسا در ادامه بار دیگر فشار خود را افزایش دادند و در دقیقه ۳۰ تا آستانه باز کردن دروازه عربستان پیش رفتند. ارسال آرائوخو از سمت چپ با ضربه سر شیرجه‌ای فدریکو وینیاس همراه شد اما محمد العویس با واکنشی تماشایی مانع از گلزنی مهاجم اروگوئه شد تا همچنان نتیجه بدون گل باقی بماند.

در حالی که اروگوئه مالکیت بیشتری روی توپ داشت، عربستان از یکی از معدود فرصت‌های خود نهایت استفاده را برد و در ادامه مسابقه موفق شد قفل دروازه حریف را بشکند.

روی ارسال دقیق مصعب الجویر از ضربه کرنر، توپ در تیر دوم به سعود عبدالحمید رسید و ضربه این بازیکن را فرناندو موسلرا مهار کرد اما توپ برگشتی مقابل عبداله العمری قرار گرفت تا مدافع پیش‌تاخته عربستان با ضربه‌ای نزدیک دروازه، گل نخست مسابقه را به ثمر برساند.

در نیمه دوم، اروگوئه که با شکست یک بر صفر راهی رختکن شده بود، بازی را با رویکردی کاملاً هجومی آغاز کرد و از همان دقایق ابتدایی فشار خود را روی دروازه عربستان افزایش داد.

شاگردان مارسلو بیلسا در دقیقه ۵۳ بار دیگر از سمت راست صاحب موقعیت شدند. حرکت کانوبیو باعث شد اروگوئه یک ضربه کرنر دیگر به دست بیاورد تا فشار این تیم روی خط دفاعی عربستان ادامه پیدا کند. در این دقایق سبزپوشان عربستان بیشتر در نیمه زمین خودی حضور داشتند و تلاش می‌کردند از برتری ارزشمند خود محافظت کنند.

دو دقیقه بعد اروگوئه یکی از بهترین فرصت‌های خود در نیمه دوم را خلق کرد. سنابریا با ارسالی تند و خطرناک توپ را به کانوبیو رساند اما بازیکن تعویضی اروگوئه نتوانست ضربه سر مناسبی به توپ بزند و این فرصت خوب با عبور توپ از کنار دروازه از دست رفت.

در دقیقه ۵۷ نیمکت اروگوئه نسبت به تصمیم داور اعتراض شدیدی داشت. پس از برخورد متعب الحربی با کانوبیو، اعضای کادر فنی اروگوئه اعتقاد داشتند بازیکن عربستان با پای بالا مرتکب خطا شده است. با این حال ماوریتسیو ماریانی داور ایتالیایی مسابقه اعتقادی به خطا نداشت و دستور به ادامه بازی داد تا اعتراض اروگوئه‌ای‌ها بی‌نتیجه بماند.

فشار اروگوئه سرانجام در دقیقه ۶۰ تا آستانه به ثمر رسیدن گل تساوی پیش رفت. رودریگو بنتانکور پشت محوطه جریمه توپ را برای مانوئل اوگارته مهیا کرد و هافبک اروگوئه با شوتی زمینی و سنگین دروازه عربستان را هدف گرفت. ضربه او از مقابل محمد العویس عبور کرد اما پایین تیرک دروازه مانع فروپاشی دروازه عربستان شد تا شاگردان دونیس با خوش‌شانسی همچنان برتری خود را حفظ کنند.

در حالی که عقربه‌های ساعت از دقیقه ۶۰ عبور کرده، اروگوئه مالک مطلق جریان بازی در نیمه دوم بوده و عربستان با دفاعی فشرده و اتکا به ضدحملات در تلاش است برتری ارزشمند خود را حفظ کند. تلاش همه جانبه اروگوئه اینقدر ادامه داشت که در نهایت آرائوخو توپ برگشتی ناشی از دفع ناقص گلر عربستان را با شوت سرکش خود وارد دروزه سیرهای آسیا کرد.

تساوی دو تیم در این دیدار بار دیگر نشان داد که اختلاف فنی بین تیم ها بسیار اندک است و تیم ها در جام جهانی ۲۰۲۶ کار سختی برای کسب پیروزی دارند.