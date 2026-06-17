به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار پایگاه خبری آکسیوس به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که این کشور و ایران امروز یادداشت تفاهم مربوط به پایان جنگ را به‌صورت الکترونیکی امضا کرده‌اند.

آکسیوس همچنین اعلام کرد که این یادداشت تفاهم پس از امضای الکترونیکی وارد مرحله اجرا شده است.

آکسیوس همچنین اعلام کرد که ترامپ نسخه‌ای از تفاهم‌نامه با ایران را شخصاً در جریان ضیافت شام با «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه در کاخ ورسای امضا کرد و تصویر توافق‌نامه امضاشده نیز برای ایران و کشورهای میانجی ارسال شد.

یک مقام کاخ سفید که به نامش اشاره نشده نیز به شبکه المیادین گفت آمریکا و ایران امشب تفاهم‌نامه پایان جنگ را به صورت الکترونیکی امضا کردند و این توافق وارد مرحله اجرایی شده است.

همچنین خبرگزاری رویترز به نقل از مقام کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ تفاهم‌نامه با ایران را امضا کرد.

ترامپ: امضا کردیم!

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنگام ترک کاخ ورسای و پس از ضیافت شام با ماکرون به خبرنگاران گفت که تفاهم پایان جنگ با ایران را امضا کرده است.

در همین راستا، «اسماعیل بقایی» سخنگوی وزارت امورخارجه ایران نیز اعلام کرد که یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا الان رسمیت یافت، چرا که دو طرف آن را امضا کردند.

واکنش رئیس کارکنان کاخ سفید به تفاهم نامه ایران و آمریکا



سوزی وایلز، رئیس کارکنان کاخ سفید در واکنش به امضای تفاهم نامه ایران و آمریکا مدعی شد: ۶۰ روز آینده و در جریان کار روی تدوین جزئیات مهم توافق، ممکن است با چالش‌هایی همراه باشد.

ادعای فاکس‌نیوز: مراسم امضای رسمی در ژنو لغو شد



شبکه فاکس‌نیوز آمریکا نیز به نقل از مقام کاخ سفید مدعی شد مراسم امضای رسمی که قرار بود در ژنو برگزار شود پس از امضای توافق در ورسای لغو شد.

این مقام همچنین اعلام کرد رئیس‌جمهور ایران نیز تفاهم‌نامه را امضا کرده و توافق به مراحله اجرا درآمده است.