مسی در جام جهانی چه رکوردهایی را جا به جا کرد؟

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال آرژانتین در ادامه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با درخشش خیره‌کننده لیونل مسی موفق شد برابر الجزایر به پیروزی برسد؛ دیداری که با ثبت چند رکورد تاریخی از سوی کاپیتان آلبی‌سلسته همراه شد.

مسی در این مسابقه با به ثمر رساندن سه گل، نخستین هت‌تریک خود در تاریخ رقابت‌های جام جهانی را به ثبت رساند و نقش اصلی را در پیروزی تیمش ایفا کرد.

ستاره ۳۹ ساله فوتبال جهان با این سه گل، شمار گل‌های خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را افزایش داد و در جمع برترین گلزنان این دوره از رقابت‌ها قرار گرفت تا در صدر جدول گلزنان مسابقات با کلوزه آلمانی شریک شود.

کاپیتان تیم ملی آرژانتین همچنین با حضور در دیدار برابر الجزایر، تعداد بازی‌های خود در تاریخ جام جهانی را به ۲۷ مسابقه رساند و از این حیث به تنهایی رکورددار بیشترین تعداد حضور در مسابقات جام جهانی شد.

مسی در این دیدار یک دستاورد تاریخی دیگر را نیز به نام خود ثبت کرد. او با حضور در ترکیب آرژانتین مقابل الجزایر در شهر کانزاس‌سیتی، به نخستین بازیکن تاریخ فوتبال جهان تبدیل شد که در ۶ دوره متوالی جام جهانی به میدان رفته است.

فوق‌ستاره فوتبال آرژانتین پیش از این در جام‌های جهانی ۲۰۰۶، ۲۰۱۰، ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ حضور داشت و اکنون در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز برای تیم ملی کشورش به میدان رفته تا رکوردی ماندگار در تاریخ این رقابت‌ها ثبت کند.

نمایش درخشان مسی مقابل الجزایر بار دیگر نقش تعیین‌کننده او در ترکیب آرژانتین را به نمایش گذاشت و نشان داد کاپیتان آلبی‌سلسته همچنان یکی از تأثیرگذارترین بازیکنان فوتبال جهان به شمار می‌رود؛ بازیکنی که در کنار شکستن رکوردهای تاریخی، تیمش را نیز در مسیر موفقیت در جام جهانی ۲۰۲۶ هدایت می‌کند.