مبارزه ۴ تکواندوکار برای دریافت آخرین بلیت اعزام به ناگویا

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که در جلسه کارشناسی فدراسیون تکواندو با مسئولان وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک، نام سه تکواندوکار برای بازیهای آسیایی به صورت قطعی اعلام شده بود، دیدارهای انتخابی برای تعیین تکلیف چهارمین نماینده در گروه مردان فردا در وزن ۸۰- کیلوگرم و با حضور چهار تکواندوکار برگزار خواهد شد.

رقابت های تکواندو در این دوره از بازی‌ها بر خلاف ادوار گذشته در چهار وزن المپیکی برگزار خواهد شد. بر همین اساس تا کنون حضو ابوالفضل زندی پدیده سبک وزن تکواندو کشورمان در وزن ۵۸- کیلوگرم، مهدی حاج موسایی در وزن ۶۸- کیلوگرم و آرین سلیمی در وزن ۸۰+ کیلوگرم برای سفر به ناگویا قطعی شده است. این سه تکواندوکار در رویدادهای اخیر بخصوص مسابقات قهرمانی آسیا به قدری عالی کار کرده و تکواندو سطح بالا و به روزی به نمایش گذاشتند که نظر کادر فنی و مسئولان فدراسیون را برای حضور در این دوره از بازیها تامین کرده اند. حاج موسایی دوره قبل هم در ۲۰۲۲ هانگژو عضو تیم ملی ایران بود و با رسیدن به فینال به نشان نقره دست یافت.

اما برای تکمیل این تیم چهار نفره، امیرسینا بختیاری، امیررضا صادقیان، محمد حسین یزدانی و مهران برخورداری سرگروه تیم ملی و دارنده مدال نقره المپیک در یک دوره مسابقات به مصاف هم خواهند رفت تا نفر برتر جواز حضور در این بازی ها را کسب کند.

بدون شک رقابت های چهار تکواندوکار که از بهترین های ایران هستند سخت، دشوار و در عین حال جذاب و دیدنی خواهد بود. نکته مهمی که می تواند روی کار فنی هر کدام از این تکواندوکاران تاثیر گذار باشد، تعطیلی اردوها و دوری از تمرینات و البته آغاز دوره جدید آماده سازی تیم ملی با برنامه های بدنسازی است. بر همین اساس هر چهار تکواندوکار با آمادگی نسبی به مصاف هم خواهند رفت.

نکته مهم دیگر شناخت این تکواندوکار از شرایط فنی و شگردهای یکدیگر است. امیرسینا بختیاری و امیررضا صادقیان بارها و بارها در لیگ رودر روی هم قرار گرفته اند. یزدانی و برخورداری هم بارها به مصاف هم رفته اند. این شناخت می تواند احتیاط را در دستور کار آنها قرار دهد.

در این میان کار بختیاری به نظر می رسد دشوارتر از سه تکواندوکار دیگر باشد. تکواندوکار زنجانی تیم ملی که همین یک ماه قبل طلای آسیا را در وزن ۷۴- کیلوگرم کسب کرد، به لحاظ وزنی شرایط مناسبی دارد، ولی در مقایسه فیزیک بدنی با رقبا فاصله دارد. البته که توان فنی و تکنیکی بالای او، این موضوع را جبران خواهد کرد.

یزدانی اما درست نقطه مقابل بختیاری است. این اصفهانی ملی پوش برای رسیدن به سر وزن ۸۰- کیلوگرم چند کیلو باید کاهش وزن داشته باشد، ولی از قد و قامت مناسبی برای مبارزه در این وزن برخودار است. مهران برخورداری با مدال نقره المپیک یکی از بهترین های دنیاست و با استفاده از تجربه بالای خود وارد «شی هاپ چانگ» انتخابی خواهد شد و امیررضا صادقیان هم که هم به لحاظ وزنی و هم قد و قامت شرایط خوبی دارد.

به هر حال نتیجه این میدان انتخابی و معرفی نماینده وزن سوم المپیکی هر چه باشد به سود تکواندو خواهد بود، چرا که هر چهار تکواندوکار توانایی و شایستگی رسیدن به ترکیب اصلی تیم ملی و از همه مهمتر کسب مدال خوشرنگ در ایچی- ناگویا را دارند.