پایان کار زودهنگام تنها شمشیرباز دختر اسلحه سابر بدون برد و صعود

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات شمشیربازی قهرمانی آسیا امروز (شنبه ۳۰ خرداد) با برگزاری دیدارهای روز دوم در هند پیگیری شد.

در این روز از مسابقات نجمه سازنچیان تنها نماینده ایران در اسلحه سابر زنان به مصاف حریفان شان در مرحله مقدماتی انفرادی رفت. او که با نمایندگانی از ژاپن، ازبکستان، قزاقستان، کره جنوبی و چین همگروه بود نتیجه هر ۵ دیدار خود را واگذار کرد و اینگونه بدون برد و صعود از مرحله مقدماتی، پایان کاری زودهنگام در مسابقات داشت.

این در حالی است که نجمه سازنچیان سابقه چندین دوره حضور در رقابت های قهرمانی آسیا را دارد اما در هیچ دوره ای موفق به کسب نتیجه قابل قبول نشده است.

دیدارهای انفرادی اسلحه سابر زنان در مسابقات قهرمانی آسیا با حضور ۴۵ بازیکن برگزار شد. سازنچیان در رده بندی نهایی صاحب جایگاه ۴۱ شد.