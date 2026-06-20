به گزارش خبرنگار مهر، بهروز اسکندرنیا پیش از ظهر شنبه در حاشیه بازدید از نانوایی های ساری از تشدید نظارتهای میدانی بر عملکرد نانواییها خبر و توضیح داد: تیمهای بازرسی متشکل از فرمانداری، جهاد کشاورزی، صمت، بسیج اصناف، اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی بهصورت روزانه و هفتگی از واحدهای خبازی بازدید میکنند و بهطور متوسط هفتهای بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ مورد بازرسی در سطح شهرستان انجام میشود که نشان از عزم جدی برای صیانت از حقوق شهروندان دارد.
اسکندرنیا با اشاره به فعالیت ۶۴۳ واحد خبازی در ساری که ۴۴۰ واحد آن در محدوده شهری و مابقی در شش بخش شهرستان مستقر هستند، افزود که با تدابیر استاندار مازندران، همکاری شرکت غله و دستگاههای مرتبط، کیفیت آرد در استان و شهرستان ساری نسبت به سالهای گذشته در وضعیت مطلوبی قرار دارد و حدود ۸۵ درصد نان تولیدی از کیفیت مناسب برخوردار است.
سرپرست فرمانداری تأکید کرد: کیفیت نان تنها به آرد وابسته نیست و بخش مهمی از آن به میزان مسئولیتپذیری نانوایان، نحوه خمیرگیری، رعایت زمانبندی تولید و مهارت عوامل تولید بستگی دارد.
وی با اشاره به تغییرات طبیعی کیفیت آرد در فصل برداشت گندم به دلیل ورود گندمهای تازه به چرخه تولید، گفت: این موضوع به هیچوجه به معنای نامرغوب بودن آرد نیست و در حال حاضر آرد موردنیاز نانواییها از چندین کارخانه تأمین میشود و امکان اختلاط آرد برای حفظ کیفیت مناسب فراهم شده است.
اسکندرنیا در بخش دیگری از سخنان خود به نانوایان متخلف هشدار داد و تصریح کرد: هیچگونه اغماضی در برابر تخلفات وجود ندارد و پس از تذکر اولیه، در صورت تکرار، برخورد قانونی با واحد متخلف صورت میگیرد.
وی گفت: نرخ جدید نان نیز به نانواییها ابلاغ شده و دیگر هیچ توجیهی برای کاهش کیفیت یا کمفروشی پذیرفته نیست.
وی درباره نان کنجدی نیز تأکید کرد: نانوایان تنها مجاز به دریافت دو هزار تومان اضافه بابت هر قرص نان کنجدی هستند و دریافت مبالغ بیشتر یا محاسبه آن بهعنوان دو قرص نان، تخلف محسوب شده و با آن برخورد خواهد شد.
اسکندرنیا در پایان با بیان اینکه در حال حاضر هیچ مشکلی در زمینه تأمین و توزیع آرد در شهرستان وجود ندارد، از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ یا فرمانداری اطلاعدهی کنند.
به باور وی، مردم بهترین ناظران عملکرد نانواییها هستند و گزارشهای آنان نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات دارد؛ هدف اصلی مجموعه مدیریتی شهرستان، تأمین نان باکیفیت و جلب رضایت شهروندان است.
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