لیگ بیست و پنجم تمام شد/ الزام پرداخت ۷۵ درصد قراردادها

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در فصل بیست‌وپنجم به دنبال شرایط ناشی از جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان متوقف شده بود، هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در نشست امروز خود رأی به پایان رسمی این مسابقات داد تا پرونده فصل جاری بدون برگزاری ادامه دیدارهای باقیمانده بسته شود.

اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در جلسه امروز با بررسی شرایط موجود و گزارش‌های ارائه شده از سوی سازمان لیگ و کمیته‌های مختلف، به این جمع‌بندی رسیدند که ادامه رقابت‌های فصل بیست‌وپنجم امکان‌پذیر نیست و مسابقات در همین وضعیت خاتمه یافته تلقی شود.

همچنین یکی دیگر از مصوبات مهم این جلسه به وضعیت مالی باشگاه‌ها و قرارداد اعضای تیم‌ها مربوط می‌شود. طبق تصمیم هیئت رئیسه، تمامی باشگاه‌های حاضر در لیگ برتر مکلف شده‌اند حداقل ۷۵ درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان، اعضای کادر فنی و سایر عوامل تیمی را پرداخت کنند.

با این حال این مصوبه می‌تواند در ماه‌های آینده با چالش‌های حقوقی نیز همراه شود. بسیاری از قراردادهای بازیکنان و مربیان، به ویژه بازیکنان و مربیان خارجی، به صورت رسمی در سامانه‌های فدراسیون فوتبال ثبت شده و از منظر مقررات بین‌المللی فوتبال، قراردادهای منعقدشده میان طرفین لازم‌الاجرا محسوب می‌شوند.

بر همین اساس هنوز مشخص نیست تعیین سقف ۷۵ درصدی برای پرداخت قراردادها تا چه اندازه قابلیت اجرایی در پرونده‌های احتمالی داخلی و بین‌المللی را خواهد داشت.

به این ترتیب، با مصوبه امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، فصل بیست‌وپنجم لیگ برتر عملاً به پایان رسید اما به نظر می‌رسد تبعات حقوقی و مالی این تصمیم همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی باشگاه‌ها و مدیران فوتبال ایران خواهد بود.