غیبت حضرت پور در تمرینات تیم ملی والیبال به خاطر دندان درد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ایران صبح امروز به وقت بلگراد یک نوبت تمرین بدنسازی داشت و شاگردان روبرتو پیاتزا به مدت دو ساعت تمرینات خود را دنبال کردند.

محمدرضا حضرت‌پور لیبروی تیم ملی والیبال ایران که به همراه دیگر بازیکنان به سالن تمرین رفته بود، به دلیل درد دندان نتوانست تمرینات خود را تمام کند و به همراه مهدی ابارشی پزشکی تیم ملی راهی دندانپزشکی شد. درد دندان این بازیکن از شب گذشته آغاز شده بود.

با توجه به تعطیلی روز شنبه در بلگراد، با هماهنگی انجام شده وقت دندانپزشکی برای ساعت ۱۳ گرفته شده بود و حضرت‌پور پس از درمان دوباره به اردو ملحق می‌شود تا در تمرینات توپی عصر تیم ملی شرکت کند.

عرشیا به‌نژاد، علی رمضانی، علی حاجی‌پور، پویا آریاخواه، محسن دلاوری، مرتضی شریفی، پوریا حسین‌خانزاده، مبین نصری، علی حق‌پرست، سید متین حسینی، محمد ولی‌زاده، یوسف کاظمی، سید عیسی ناصری، شایان محرابی، محمدرضا حضرت‌پور و حسین حاجی‌کلاته بازیکنان تیم ملی والیبال در اردوی برون مرزی بلگراد و هفته دوم لیگ ملت‌ها در شهر اورلئان فرانسه هستند.

هفته دوم لیگ ملت‌ها از سوم تا هفتم تیرماه در شهرهای اورلئان (فرانسه)، گلیویسه (لهستان) و لولیانا (اسلوونی) پیگیری می‌شود و تیم ملی والیبال ایران در شهر اورلئان به ترتیب به مصاف فرانسه (سوم تیر)، آمریکا (چهارم تیر)، ژاپن (پنجم تیر) و کوبا (هفتم تیر) می‌رود.