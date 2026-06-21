اطلاعات کمتر از حد معمول از تیم ملی ایران دارم/ورزشگاه بازی عالی است

به گزارش خبرنگار مهر، رودی گارسیا در نشست خبری پیش از بازی بلژیک با ایران در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، درباره غیبت جرمی دوکو ور دیدار با تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: به این سؤال جواب میدهم، هرچند عادت ندارم درباره بازیکنان مصدوم صحبت کنم، زیرا آنها نمیتوانند بازی کنند و بهنوعی برای من اهمیتی ندارند، چون فردا در ترکیب نیستند. فقط همین سؤال درباره جِرمی را جواب میدهم. وضعیت دوکو خوب بود. میتوانست مقابل مصر بازی کند، اما بعد از آن لحظاتی بود که حالش خوب بود و لحظاتی هم خوب نبود. کادر پزشکی تصمیم گرفت وضعیت را تحت کنترل بگیرد تا روند بهبودش ادامه پیدا کند. از دیشب میدانم که بازی نخواهد کرد.
سرمربی تبم ملی فوتبال بلژیک تأکید کرد: میخواهم روشن کنم که هیچ بازیکنی را که از نظر پزشکی ۱۰۰ درصد آماده نباشد، به میدان نمیفرستم. البته ممکن است بازیکنی از نظر بدنی ۱۰۰ درصد آماده نباشد، اما این تفاوت مهم است. جِرمی از نظر پزشکی در این شرایط نیست، پس دیگر بحثی نمیماند. من ۱۰۰ درصد به نفراتی که فردا بازی میکنند و برنده خواهند شد؛ اعتماد دارم.
گارسیا در پاسخ به این سؤال که آیا دوکو در دیدار بعدی مقابل نیوزیلند بازی میکند، گفت: متأسفم. گفتم فقط یک سؤال درباره این موضوع جواب میدهم. میتوانم درباره ۱۱ نفر اصلی و بازیکنان تعویضی صحبت کنم، اما او جزو آنها نیست.
وی درباره دلیل تمرین کردن چارلز دهکتلار با بانداژ روی زانو نیز پاسخ داد: در حال حاضر قابل استفاده است، اما باید ببینیم فردا چه میشود و واکنش او به تمرین امروز چگونه بوده است. تصمیمگیری با کادر پزشکی است. فعلاً در دسترس است و میتواند در ترکیب اصلی یا روی نیمکت باشد.
سرمربی تیم ملی بلژیک درباره وضعیت لئاندرو تروسار تصریح کرد: او بازیکنی در سطح بسیار بالا است. خیلی کم توپ از دست میدهد و پاسهای تعیینکننده میدهد. بازیکنی است که برای تیم کار میکند و خوب دفاع میکند. برای یک مربی، چنین بازیکنی بسیار ارزشمند است. ممکن است در پست وینگر چپ، راست یا حتی شماره ۱۰ بازی کند. من از او خیلی خوشم میآید.
گارسیا ادامه داد: او نیازی ندارد چیزی بیشتر ثابت کند، چه در باشگاه و چه در تیم ملی. برخی او را نقد میکنند، اما من از تروسار دفاع میکنم. وقتی بازیکنی در سطح قهرمان لیگ انگلیس در اختیار دارید، باید خوشحال باشید. شاید خیلی نمایشی نباشد، اما به تعادل تیم کمک میکند. فوتبال فقط دریبل نیست؛ تعادل مهم است و او این تعادل را به تیم میدهد.
وی درباره اینکه آیا روملو لوکاکو همچنان تعویض طلایی بلژیک خواهد بود، توضیح داد: لوکاکو هنوز آمادگی ۹۰ دقیقهای در بدنش ندارد. باید بهتدریج به تمرین و بازی برگردد. مقابل مصر ۳۰ دقیقه بازی کرد و با انگیزه بالا وارد زمین شد. باید مراقب باشیم.
سرمربی شیاطین سرخ اروپا گفت: وسوسه برای استفاده بیشتر از او وجود دارد، اما هدف این است که تا پایان جام جهانی سالم بماند. تا زمانی که دیگران آماده هستند، میتواند نقش تعویض طلایی را داشته باشد و این نقش فعلاً برای او بهترین است.
گارسیا در خصوص استفاده از ماتیاس فرناندز-پاردو خاطرنشان کرد: دیووک اوریگی اولین بازیهایش را زیر نظر من در لیل انجام داد. او و فرناندز-پاردو متفاوت هستند، اما امیدوارم تاریخ تکرار شود و بتوانیم با او همان کاری را انجام دهیم که با اوریگی انجام شد.
گارسیا درباره تیم ملی ایران گفت: ایران را بررسی کردهایم، اما اطلاعات کمتری از معمول داریم، چون تیمی است که در بازیهای دوستانه کمتر قابل رصد است. آنها مرحله مقدماتی خوبی را پشت سر گذاشتهاند و در بازی اول مقابل نیوزیلند هم عملکرد خوبی داشتند.
وی افزود: بازیکنان خوبی مثل طارمی و قدوس دارند. بازیکنان خوب دیگری هم در اختیار دارند و از یک مربی بسیار خوب بهره میبرند. تیمی هستند که زیاد میدوند، خوب دفاع میکنند و در ضربات ایستگاهی قدرتمند هستند. فرقی ندارد چه کسی برای آنها یا ما بازی کند؛ برای بردن این مسابقه باید با ۱۰۰ درصد توان خود به میدان برویم. تمرکز ما بیشتر روی خودمان است تا حریف.
سرمربی فرانسوی تیم ملی بلژیک درباره احتمال حمایتنشدن از ایران یا اهانت به ملیپوشان کشورمان در لسآنجلس بهدلیل مسائل سیاسی نیز اظهار داشت: نمیتوانم درباره جامعه ایرانی در لسآنجلس صحبت کنم، اما احترام زیادی برای ایران وجود دارد. ما برای فوتبال اینجا هستیم، نه سیاست. مهم این است که ۹۰ دقیقه در بهترین سطح خود بازی کنیم.
گارسیا درباره ورزشگاه سوفی لسآنجلس نیز گفت: دیروز همراه تیبو کورتوا زمین را دیدیم و آن را با ورزشگاه سانتیاگو برنابئو مقایسه کردیم. این ورزشگاه هم بسیار عظیم است. اسکوربورد ۳۶۰ درجه آن فوقالعاده خواهد بود. این یک ورزشگاه کاملاً آمریکایی با مقیاسی بزرگ است و بازی کردن در آن لذتبخش خواهد بود. دوست داشتم فردا جای من و توماس مونیه عوض میشد و من هم در این زمین بازی میکردم.
نظر شما