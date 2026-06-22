به گزارش خبرنگار مهر، رضوان حکیمزاده، در نشست خبری با موضوع تشریح دستورالعملهای پروژه ماه مهر به ویژه فرایند ثبت نام دانشآموزان حضور پیدا کرد و گفت: پیش از شروع جنگ، مجموعهای از اقدامات برای آمادگی نظام آموزشی در شرایط بحرانی انجام شد تا در صورت بروز شرایط جنگی، روند آموزش دانشآموزان با وقفه مواجه نشود.
وی افزود: نخستین اقدام، تولید فیلم تدریس تمامی دروس و محتوای کتابهای درسی بود که با مشارکت معلمان برتر سراسر کشور انجام شد. در این طرح، استانهای مختلف مسئولیت تولید بخشی از محتواها را برعهده گرفتند و پس از نظارت و ارزیابی کیفی، فیلمهای آموزشی در شبکه شاد و بخش «کندو» بارگذاری شد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: علاوه بر دسترسی برخط، این محتواها بهصورت آفلاین نیز در قالب فلش و لوح فشرده در اختیار مدیران مدارس قرار گرفت تا حتی در صورت نبود دسترسی به فناوریهای ارتباطی، امکان استفاده از بستههای آموزشی فراهم باشد و جریان آموزش متوقف نشود.
وی با اشاره به راهاندازی مدرسه تلویزیونی گفت: مدرسه تلویزیونی از دیماه آغاز به کار کرد و تا پایان سال تحصیلی در دوره ابتدایی، ۹۷۲ جلسه آموزشی تولید و پخش شد. این برنامه با مشارکت معلمان توانمند کشور ابتدا در استان تهران و سپس در استان گلستان اجرا و از طریق شبکه آموزش در اختیار دانشآموزان قرار گرفت.
حکیمزاده همچنین از اجرای برنامه «حامی» بهعنوان یکی از برنامههای موفق سال گذشته یاد کرد و گفت: این برنامه از آبانماه آغاز شد و در کنار تولید محتوای آموزشی و مدرسه تلویزیونی، یکی از سه اقدام اصلی وزارت آموزش و پرورش برای آمادگی در شرایط جنگی به شمار میرفت.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه پس از آغاز جنگ، فضای مجازی بهعنوان بستر اصلی آموزش انتخاب شد، اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف ما جلوگیری از احساس رهاشدگی در میان دانشآموزان و مقابله با القای حس فروپاشی اجتماعی بود. به همین منظور، دستورالعملی برای مدارس ارسال شد تا مدیران و معاونان بهصورت روزانه در کلاسهای مجازی حضور داشته باشند.
حکیمزاده افزود: برای نخستین بار در دوره ابتدایی، فرمهای مشخصی برای ثبت میزان حضور و غیبت دانشآموزان طراحی شد و مدارس موظف شدند علاوه بر نظارت بر کیفیت آموزش، وضعیت حضور دانشآموزان را نیز بهصورت مستمر گزارش کنند.
به گفته وی، سه محور اصلی اقدامات آموزش ابتدایی در دوران جنگ تحمیلی رمضان شامل تداوم آموزش، ایجاد شبکه ارتباطی برای تقویت امید و آرامش در میان خانوادهها و دانشآموزان و همچنین رصد مستمر کیفیت آموزش بود.
حکیمزاده تصریح کرد: معلمان و مدیران مدارس ارتباط مستمری با خانوادهها برقرار کردند و این اطمینان را به آنان دادند که نظام آموزشی در کنار دانشآموزان قرار دارد. بازخوردهای دریافتی نشان داد این ارتباطات نقش مؤثری در کاهش نگرانی خانوادهها داشته است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در صورت غیبت دانشآموزان در کلاسهای مجازی، مدارس در همان روز با خانوادهها تماس گرفته و علت عدم حضور را پیگیری میکردند. نتیجه این اقدامات آن بود که بهطور میانگین حدود ۹۷ درصد دانشآموزان بهصورت مستمر در بسترهای مجازی و سایر روشهای آموزشی حضور داشته و آموزشهای لازم را دریافت کردند.
اجرای برنامه «حامی» در تابستان
وی در ادامه به اجرای برنامه «حامی» در تابستان اشاره کرد و گفت: «حامی» یا «حمایت آموزشی مستمر یادگیرندگان» با هدف ارتقای مهارتهای سواد پایه دانشآموزان طراحی شده است. این برنامه سال گذشته با موفقیت اجرا شد و امسال نیز در مراحل مختلف ادامه یافته است.
حکیمزاده افزود: در جریان جنگ تحمیلی رمضان، برنامه حامی برای دانشآموزانی که در کارنامه آنان در دروس فارسی، ریاضی و علوم وضعیت «نیازمند تلاش» یا «قابل قبول» ثبت شده بود، در بستر فضای مجازی ادامه یافت و در بسیاری از مناطق نیز بهصورت حضوری و داوطلبانه توسط معلمان اجرا شد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به فعالیتهای داوطلبانه فرهنگیان گفت: در بسیاری از شهرها، معلمان در مساجد، حسینیهها، فضاهای باز و حتی منازل شخصی خود کلاسهای آموزشی برگزار کردند. در یکی از بازدیدها از استان آذربایجان شرقی، معلمی را ملاقات کردم که در طول تعطیلی آموزش حضوری، هر روز در منزل خود میزبان تعداد زیادی از دانشآموزان بود و کلاس درس برگزار میکرد.
حکیمزاده افزود: همچنین در نقاط مختلف کشور موکبهای آموزشی برای رفع اشکال دانشآموزان تشکیل شد. در شهر تبریز نیز مادری از تلاش معلمان برای آموزش فرزند کلاس اولی خود قدردانی کرد. این دانشآموز به دلیل مشکلات اقتصادی و نداشتن تلفن همراه از آموزش مجازی محروم بود، اما معلمان بهصورت داوطلبانه آموزش او را برعهده گرفتند و اکنون تمامی مهارتهای مورد انتظار پایه اول را فراگرفته است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه فضای مجازی بهتنهایی بستر مناسبی برای آموزش دانشآموزان ابتدایی نیست، گفت: به دلیل ویژگیهای سنی دانشآموزان این دوره و نگرانی برخی خانوادهها نسبت به میزان یادگیری فرزندانشان، برنامه حامی امسال با دامنه گستردهتری اجرا خواهد شد.
حکیمزاده توضیح داد: تفاوت برنامه حامی امسال با سال گذشته این است که علاوه بر دانشآموزان نیازمند تلاش، دانشآموزان دارای وضعیت «قابل قبول» و حتی سایر دانشآموزانی که خانوادههای آنان تمایل به تقویت مهارتهای سواد پایه فرزندان خود دارند، میتوانند در پایگاههای تابستانی حامی شرکت کنند.
وی افزود: آمار پایگاههای تابستانی از تمامی استانها دریافت شده و برنامهریزی لازم برای اجرای این طرح در سراسر کشور انجام شده است تا دانشآموزان بتوانند به اهداف برنامه درسی دست یافته و نگرانی خانوادهها نیز برطرف شود.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش تأکید کرد: برنامه حامی تنها یک برنامه جبرانی آموزشی نیست، بلکه برنامهای امیدآفرین و زندگیساز به شمار میرود؛ زیرا بازگرداندن دانشآموزان به چرخه یادگیری و جلوگیری از فقر آموزشی، زمینه موفقیت تحصیلی، ارتقای بهداشت روان و کاهش آسیبهای اجتماعی را فراهم میکند.
حکیمزاده در بخش دیگری از سخنان خود به روند ثبتنام دانشآموزان اشاره کرد و گفت: موضوع ثبتنام نیز بهصورت روزانه رصد میشود. بر اساس آخرین آمار، تعداد کودکان واجد شرایط ثبتنام در پایه اول ابتدایی که به سن شش سال تمام رسیدهاند، یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۵۱۸ نفر است.
وی افزود: تاکنون ثبتنام ۷۳۴ هزار و ۵۰۸ دانشآموز در مدارس انجام شده است و این روند همچنان ادامه دارد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به راهاندازی سامانه جدید «بینا» برای ثبتنام دانشآموزان گفت: این سامانه امکان رصد یکپارچه تمامی مراحل ثبتنام را فراهم کرده و اطلاعات دقیقی از تعداد ثبتنامها، وضعیت مدارس، مدیران و آمار مناطق مختلف کشور در اختیار مسئولان قرار میدهد.
حکیمزاده خاطرنشان کرد: آمارهای دریافتی از سامانه بهصورت مستمر بررسی و بازخوردهای لازم به استانها و مناطق آموزشی ارائه میشود تا در صورت نیاز، اقدامات مداخلهای و پیگیریهای لازم برای تسریع روند ثبتنام انجام شود.
وی تأکید کرد: با توجه به تأکید وزیر آموزش و پرورش مبنی بر کاهش دغدغه خانوادهها، تمامی ظرفیتهای وزارتخانه برای تسهیل ثبتنام دانشآموزان و تداوم آموزش بهکار گرفته شده است.
۸۱ درصد دانشآموزان کشور در سطح «خیلی خوب» قرار دارند
حکیمزاده درباره وضعیت یادگیری دانشآموزان گفت: در شرایطی که هنوز سنجشهای ملی بهصورت کامل در دسترس نیست، نتایج ارزشیابی کیفی ـ توصیفی معتبرترین مرجع برای ارزیابی وضعیت آموزشی دانشآموزان محسوب میشود. بر همین اساس، تحلیل جامعی به تفکیک پایههای تحصیلی، دروس مختلف و استانهای کشور انجام شده و کارنامهای از وضعیت یادگیری دانشآموزان در سطح ملی تهیه شده است.
وی افزود: بر اساس نتایج این پایش، در سطح کشور ۸۱.۲۹ درصد دانشآموزان در سطح «خیلی خوب»، ۱۱.۹۵ درصد در سطح «خوب»، ۴.۲۸ درصد در سطح «قابل قبول» و ۱.۵۴ درصد در سطح «نیازمند آموزش و تلاش بیشتر» قرار گرفتهاند. همچنین کمتر از یک درصد دانشآموزان در وضعیت «نیازمند مداخله آموزشی» هستند.
حکیمزاده با اشاره به وضعیت دانشآموزان در دروس مختلف اظهار کرد: اگر شاخص «نیازمند آموزش و تلاش بیشتر» بهعنوان نشانه ضعف تحصیلی در نظر گرفته شود، این میزان در درس علوم ۲.۲۰ درصد، در درس فارسی ۳.۲۳ درصد و در درس ریاضی ۵.۴۶ درصد بوده است که نشان میدهد بیشترین افت تحصیلی دانشآموزان در درس ریاضی مشاهده میشود.
حکیمزاده ادامه داد: بررسیها نشان میدهد میزان دانشآموزان نیازمند آموزش بیشتر در مناطق شهری ۲.۶ درصد و در مناطق روستایی ۲.۹۲ درصد است که بیانگر وضعیت نامناسبتر مناطق روستایی در این شاخص است.
وی درباره تفاوت عملکرد تحصیلی دختران و پسران نیز گفت: ۱.۲۱ درصد از دانشآموزان دختر و ۱.۸۵ درصد از دانشآموزان پسر در گروه نیازمند آموزش بیشتر قرار گرفتهاند. به همین نسبت، سهم دانشآموزان دختر در سطوح «خیلی خوب» و «خوب» بالاتر از پسران است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش همچنین با اشاره به پایههای تحصیلی دارای بیشترین افت یادگیری اظهار کرد: بیشترین افت تحصیلی در پایههای اول و ششم ابتدایی مشاهده شده است؛ موضوعی که با توجه به جایگاه این دو پایه بهعنوان نخستین و آخرین مقطع دوره ابتدایی قابل توجه است.
وی افزود: برای جبران افت تحصیلی دانشآموزان، برنامههای آموزشی و مداخلهای ویژهای در حال اجراست که بخشی از آن بر پایه اول و ششم متمرکز شده است.
برنامه «توانا» و توانمندسازی مدرسهمحور معلمان در سال تحصیلی جدید
حکیمزاده درباره برنامههای این معاونت برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ گفت: یکی از موضوعاتی که با جدیت از سوی دولت و رئیسجمهور دنبال میشود، تحول در روشهای آموزش، ارتقای کیفیت مدارس، تحقق عدالت آموزشی، محرومیتزدایی از فضاهای آموزشی و تجهیز مدارس به فناوریهای نوین است.
وی افزود: در همین راستا سال گذشته برنامه «توانا» با هدف توانمندسازی معلمان دوره ابتدایی اجرا شد. این برنامه سه محور اصلی شامل روشهای تدریس فعال و مبتنی بر یادگیری مشارکتی، ارزشیابی و بازخورد مؤثر و همچنین کاربرد فناوری و هوش مصنوعی در آموزش را در بر میگرفت.
حکیمزاده ادامه داد: با وجود شرایط دشوار سال گذشته، این دورهها با حمایت وزارت آموزش و پرورش در سطح کشور، استانها و مناطق آموزشی برگزار شد. بر اساس تجربیات بهدستآمده، در سال تحصیلی جدید رویکرد توانمندسازی معلمان به سمت مدرسهمحوری حرکت خواهد کرد و اختیارات بیشتری به مدیران مدارس داده میشود.
وی اظهار کرد: در الگوی جدید، اگرچه چارچوب و برنامههای مشترک کشوری وجود خواهد داشت، اما نیازسنجی آموزشی در سطح مدرسه توسط مدیران انجام میشود و استانها نیز میتوانند متناسب با شرایط و اقتضائات خود، برنامههای تکمیلی را طراحی و اجرا کنند.
حکیمزاده با اشاره به تداوم برنامههای توسعه حرفهای معلمان گفت: تشکیل اجتماعات یادگیری و استفاده از بسترهای فضای مجازی برای تبادل تجربه، به اشتراکگذاری ایدهها، نوآوریها و خلاقیتهای معلمان همچنان در دستور کار قرار دارد.
وی تأکید کرد: تقویت مهارتهای سواد پایه بهعنوان اصلیترین مأموریت آموزش ابتدایی با جدیت دنبال خواهد شد. همچنین طرح مهارتآموزی دانشآموزان که بر اساس آن برای هر پایه تحصیلی یک مهارت تعریف شده است، در سال جاری آغاز شد، اما به دلیل شرایط خاص و تعطیلی مدارس، اجرای آن بهطور کامل محقق نشد. تلاش میشود این برنامه از ابتدای مهرماه با قوت بیشتری دنبال شود.
حکیمزاده درباره فرآیند نیازسنجی دورههای آموزشی معلمان نیز گفت: نیازسنجیها بر اساس مبانی علمی، رصد مستمر جریان آموزش و مرجعیت تخصصی انجام میشود. در تمامی نظامهای آموزشی دنیا بخشی از دورههای آموزشی از سوی نظام آموزشی تعیین میشود و معلمان موظف به گذراندن آن هستند، اما در کنار آن باید نیازسنجی از پایین به بالا نیز صورت گیرد تا نیازهای اعلامشده از سوی خود معلمان در طراحی دورهها مورد توجه قرار گیرد.
شناسایی ۱۴۱ هزار کودک بازمانده از تحصیل
حکیمزاده با اشاره به آمار دانشآموزان و روند ثبتنام در مدارس گفت: آمار نهایی سال تحصیلی جدید پس از پایان فرآیند ثبتنام مشخص خواهد شد و در حال حاضر امکان ارائه آمار دقیق دانشآموزان سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ وجود ندارد. با این حال، آمارهای جمعیتی و آموزشی بر اساس دادههای سازمان ثبت احوال و مرکز آمار ایران بهصورت مستمر رصد میشود.
وی یکی از مهمترین برنامههای معاونت آموزش ابتدایی را جذب بازماندگان از تحصیل و جلوگیری از ترک تحصیل عنوان کرد و افزود: بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانه شهید محمودوند، در سال گذشته مجموعاً ۱۴۱ هزار و ۸۳۷ کودک بازمانده از تحصیل در گروه سنی ۶ تا ۱۱ سال شناسایی شدند که از این تعداد ۷۸ هزار و ۶۷۰ نفر پسر و ۶۳ هزار و ۱۶۷ نفر دختر بودند. به عبارتی ۵۵.۵ درصد از بازماندگان از تحصیل را پسران و ۴۴.۵ درصد را دختران تشکیل میدادند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: از مجموع کودکان شناساییشده، ۴۶ هزار و ۷۰۲ نفر جذب، ثبتنام و به چرخه آموزش بازگردانده شدند که این رقم در مقایسه با سالهای گذشته قابل توجه است.
وی تأکید کرد: اصلاحات انجامشده در سامانههای شناسایی بازماندگان از تحصیل و همچنین تأکید ویژه رئیسجمهور بر این موضوع در سفرهای استانی، نقش مؤثری در افزایش همکاری دستگاهها و سازمانهای مختلف برای بازگرداندن کودکان به مدرسه داشته است.
بیشترین بازماندگی مربوط به پایه اول ابتدایی است
حکیمزاده با اشاره به توزیع سنی کودکان بازمانده از تحصیل گفت: بیشترین تعداد بازماندگان مربوط به کودکان ۶ ساله و دانشآموزان پایه اول ابتدایی است. همچنین بخش قابل توجهی از این آمار به گروههای سنی ۱۱ ساله و دانشآموزان پایه ششم اختصاص دارد.
وی افزود: آمار بازماندگان از تحصیل به تفکیک استان، جنسیت و گروههای سنی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و بهصورت مستمر مورد پایش و بررسی قرار میگیرد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش درباره روند شناسایی این دانشآموزان اظهار کرد: پس از دریافت فهرست بازماندگان از تحصیل، اطلاعات به استانها ارسال و برای هر دانشآموز یک پیگیریکننده تعیین میشود تا وضعیت وی را بررسی کند.
وی افزود: در برخی موارد به دلیل تغییر محل سکونت یا قدیمی بودن اطلاعات، امکان شناسایی دانشآموز وجود نداشته است. بر این اساس، یک هزار و ۵۷۶ نفر از کودکان بازمانده به دلیل نامشخص بودن نشانی محل سکونت شناسایی نشدند.
حکیمزاده ادامه داد: همچنین برای ۱۸ هزار و ۲۱۲ نفر نیز به دلیل اشتباه بودن، غیرفعال بودن یا در دسترس نبودن شماره تماس خانوادهها امکان برقراری ارتباط وجود نداشت. در این زمینه کارگروه مشترکی با همکاری وزارت ارتباطات تشکیل شده تا از طریق اطلاعات هویتی و سوابق دریافت خدمات، امکان شناسایی این خانوادهها فراهم شود.
دلایل اصلی بازماندگی از تحصیل اعلام شد
حکیمزاده با تشریح مهمترین دلایل بازماندگی از تحصیل در کشور گفت: بررسیهای انجامشده نشان میدهد دو هزار و ۸۲۴ نفر از کودکان در مراکز پیشدبستانی ثبتنام شده بودند، اما به دلیل رسیدن به سن قانونی ورود به دبستان در آمار بازماندگان از تحصیل قرار گرفتند.
وی افزود: دو هزار و ۵۸۷ مورد نیز به اصرار والدین برای ثبتنام نکردن کودک در مدرسه و به دلایلی مانند ضعیف بودن جثه یا آمادگی نداشتن کودک مربوط میشود.
حکیمزاده ادامه داد: یک هزار و ۹۵۷ مورد از بازماندگیها ناشی از ممانعت خانوادهها و مسائل فرهنگی بوده است. همچنین یک هزار و ۷۴۹ کودک به دلیل ابتلا به بیماریهای صعبالعلاج امکان حضور در مدرسه را نداشتند.
وی اظهار کرد: فقر مالی خانوادهها در ۹۵۷ مورد معادل ۱.۴۶ درصد از دلایل بازماندگی را تشکیل میدهد. همچنین ۸۶۷ کودک به دلیل بدسرپرست یا بیسرپرست بودن از تحصیل بازماندهاند.
به گفته وی، ۶۷۲ کودک در مدارس دینی یا مراکزی که خارج از نظام رسمی آموزش فعالیت میکردند حضور داشتند و ۳۱۱ نفر نیز در مراکز آموزشی فاقد مجوز ثبتنام شده بودند.
وی افزود: ۱۳۷ نفر از کودکان شناساییشده دارای شرایط استثنایی و آموزشناپذیر بودند و ۱۱۱ مورد نیز دوری مدرسه از محل سکونت را دلیل بازماندگی از تحصیل عنوان کردهاند.
حکیمزاده با اشاره به سایر دلایل بازماندگی از تحصیل گفت: ۱۲۶ کودک به دلیل اشتغال به کار، ۶۹ نفر به علت بیماری والدین و تعداد محدودی نیز به دلیل ازدواج از ادامه تحصیل بازماندهاند.
وی تأکید کرد: وزارت آموزش و پرورش با همکاری سایر دستگاههای اجرایی، برنامههای شناسایی، جذب و بازگرداندن کودکان بازمانده از تحصیل را با جدیت دنبال میکند و کاهش این آمار را از اولویتهای اصلی خود میداند.
آموزش و پرورش تنها مرجع تخصصی اعلام آمار بازماندگان از تحصیل است
حکیمزاده با تأکید بر دقت و مستند بودن آمار بازماندگان از تحصیل گفت: آمار مربوط به کودکان بازمانده از تحصیل باید مبتنی بر سامانههای رسمی ثبتنام و نظامهای رصد آموزشی باشد و هرگونه اعلام آمار متفاوت از این چارچوب نیازمند بررسی و تأمل است.
وی افزود: تمامی اطلاعات هویتی دانشآموزان بر اساس کد ملی و دادههای سازمان ثبت احوال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد. در سامانههای جدید ثبتنام نیز به محض وارد کردن کد ملی والدین، اطلاعات هویتی دانشآموز بهصورت خودکار بارگذاری میشود و امکان رصد دقیق وضعیت تحصیلی کودکان فراهم است.
حکیمزاده ادامه داد: مبنای محاسبه بازماندگان از تحصیل، مقایسه تعداد موالید ثبتشده با تعداد دانشآموزان ثبتنامشده در مدارس است. بر همین اساس، آموزش و پرورش میتواند بهعنوان مرجع تخصصی، تعداد دقیق کودکان بازمانده از تحصیل را اعلام کند؛ چرا که اطلاعات این دانشآموزان به تفکیک استان، منطقه، مشخصات فردی و کد ملی در سامانههای آموزشی ثبت و قابل پیگیری است.
وی تأکید کرد: دسترسی به اطلاعات دقیق و فردبهفرد دانشآموزان موجب شده است وضعیت تحصیلی کودکان در سراسر کشور بهصورت مستمر رصد شود و از ارائه آمارهای غیرمستند یا متفاوت جلوگیری شود.
هشدار درباره فعالیت مراکز غیرمجاز با عنوان «هوماسکول»
حکیمزاده به موضوع فعالیت برخی مراکز آموزشی تحت عنوان «هوماسکول» اشاره کرد و گفت: بخشی از فعالیت این مراکز ناشی از ناآگاهی خانوادهها نسبت به قوانین و مقررات آموزشی کشور است.
وی افزود: در برخی موارد، مراکز فاقد مجوز با استفاده از عنوان «هوماسکول» اقدام به جذب دانشآموزان میکنند، در حالی که فعالیت آنها هیچگونه پشتوانه قانونی و آموزشی ندارد.
حکیمزاده با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در زمینه آموزش خانگی اظهار کرد: حتی در کشورهایی که آموزش خانگی یا هوماسکول مجاز است، خانوادهها تحت نظارتهای بسیار سختگیرانه قرار دارند و بهصورت مستمر توسط نهادهای مسئول ارزیابی میشوند تا اطمینان حاصل شود کودک آموزشهای لازم را دریافت کرده و سطح یادگیری او با استانداردهای نظام آموزشی کشور مطابقت دارد.
وی ادامه داد: در صورت احراز نشدن شرایط آموزشی، مجوز ادامه آموزش خانگی لغو میشود. بنابراین آنچه در برخی کشورها بهعنوان هوماسکول شناخته میشود، تفاوت اساسی با فعالیت مراکز غیرمجازی دارد که در کشور ما بدون مجوز رسمی اقدام به جذب دانشآموز میکنند.
حکیمزاده هشدار داد: بسیاری از خانوادهها از این موضوع آگاه نیستند که مدارک صادرشده توسط این مراکز فاقد اعتبار رسمی است و فرزندان آنان ممکن است در ادامه تحصیل با مشکلات جدی مواجه شوند.
وی نقش رسانهها را در آگاهیبخشی به خانوادهها بسیار مهم دانست و گفت: بخش قابل توجهی از تبلیغات این مراکز بدون نظارت انجام میشود و ادعاهای مطرحشده از سوی آنها قابل ارزیابی و تأیید نیست. گزارشهایی نیز وجود دارد که برخی خانوادهها پس از اعتماد به وعدههای این مراکز و ثبتنام فرزندان خود، با مشکلات آموزشی و تحصیلی مواجه شدهاند.
حکیمزاده تأکید کرد: خانوادهها باید پیش از ثبتنام فرزندان خود در هر مرکز آموزشی، از داشتن مجوزهای رسمی آن مرکز اطمینان حاصل کنند تا در آینده با مشکلات مربوط به اعتبار مدارک و ادامه تحصیل دانشآموزان روبهرو نشوند.
۱۹ هزار کلاس ابتدایی به زیر تراکم ۳۵ نفر رسید
حکیمزاده گفت: بر اساس مصوبه شماره ۸۸۶ شورای عالی آموزش و پرورش، تراکم مطلوب کلاس درس در دوره ابتدایی ۲۰ دانشآموز و حداکثر تراکم قابل قبول ۲۶ نفر است؛ با این حال در قانون برنامه هفتم توسعه، تراکم ۳۵ نفر به عنوان مبنای برنامهریزی تعیین شده است؛ موضوعی که با مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش و همچنین استانداردهای جهانی فاصله دارد. با وجود این، از آنجا که این موضوع در قانون برنامه هفتم آمده است، وزارت آموزش و پرورش موظف به اجرای آن است.
حکیمزاده ادامه داد: برای ساماندهی وضعیت تراکم کلاسهای درس، کارگروهی در وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده که مسئولیت آن از سوی وزیر آموزش و پرورش به معاونت آموزش ابتدایی واگذار شده است. این کارگروه جلسات منظمی را برگزار کرده و در نتیجه اقدامات انجامشده، سال گذشته ۱۹ هزار کلاس درس دوره ابتدایی به زیر تراکم ۳۵ نفر رسید.
وی اظهار کرد: در دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی برای سال تحصیلی جدید نیز تأکید شده است که از ظرفیت نیروهای آموزشی به نحوی استفاده شود که تراکم کلاسها از سقف ۳۵ نفر فراتر نرود. البته هدف اصلی همچنان دستیابی به استاندارد ۲۶ نفر در هر کلاس است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش یکی از موانع کاهش تراکم کلاسها را کمبود فضای آموزشی دانست و گفت: در برخی مناطق به دلیل محدودیت فضا و فعالیت مدارس به صورت دونوبته، امکان کاهش تراکم کلاسها با دشواری مواجه است. امیدواریم با اجرای نهضت محرومیتزدایی از فضاهای آموزشی و توسعه زیرساختهای آموزشی، شرایط برای کاهش تراکم کلاسها فراهم شود.
آموزش مجازی جایگزین مناسبی برای آموزش ابتدایی نیست
حکیمزاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش خانوادهها در فرآیند آموزش مجازی گفت: آموزش مجازی بهویژه در دوره ابتدایی بستر مناسبی برای یادگیری محسوب نمیشود؛ زیرا تمرکز، توجه و تداوم یادگیری دانشآموزان در فضای مجازی با آموزش حضوری تفاوت قابل توجهی دارد.
وی افزود: در همین راستا کارگاههایی با موضوع نقش خانواده در شرایط بحرانی و آموزش غیرحضوری برگزار شده است. در این برنامهها تأکید شده که خانوادهها جانشین معلمان نیستند و مسئولیت آموزش محتوای کتابهای درسی نباید بر عهده والدین قرار گیرد.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: دبیرخانه سواد تربیتی والدین با محوریت استان آذربایجان شرقی تشکیل شده و محتوای آموزشی متعددی درباره نقش مؤثر خانوادهها در فرآیند تربیت و یادگیری دانشآموزان تولید کرده است.
وی تصریح کرد: در نظامهای آموزشی دنیا نیز آموزش مستقیم کتابهای درسی بر عهده والدین نیست، بلکه خانوادهها باید با برنامههای درسی و حدود نقش خود در حمایت از فرایند یادگیری آشنا باشند. به همین دلیل، آموزش بایدها و نبایدهای حضور خانوادهها در کنار دانشآموزان در فضای مجازی یکی از برنامههای وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی جدید خواهد بود.
اجرای طرح «حامی» با مشارکت داوطلبانه معلمان و فرهنگیان
حکیمزاده درباره اجرای طرح «حامی» برای جبران افت یادگیری دانشآموزان نیز گفت: سال گذشته اعتبارات محدودی برای اجرای این طرح در اختیار استانها قرار گرفت و امسال نیز این حمایتها ادامه یافته است.
وی افزود: بخش عمده فعالیتهای انجامشده در قالب طرح حامی بر پایه مشارکت داوطلبانه فرهنگیان بوده و هیچ معلمی به اجبار در پایگاههای تابستانی این طرح فعالیت نکرده است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: در اجرای این طرح از ظرفیت معلمان داوطلب، دانشجومعلمان، اعضای بسیج فرهنگیان و همچنین فرهنگیان بازنشسته علاقهمند استفاده شده است.
وی تأکید کرد: مسئولیت پیگیری وضعیت یادگیری دانشآموزان بر عهده مدرسه و مدیران آموزشی است و طرح حامی نیز با هدف حمایت آموزشی از دانشآموزان نیازمند آموزش بیشتر اجرا شده است.
حکیمزاده خاطرنشان کرد: مبنای برنامهریزی آموزشی سال تحصیلی جدید، نتایج پایشهای انجامشده از وضعیت یادگیری دانشآموزان در سال گذشته خواهد بود و جزئیات بیشتری از نتایج اجرای طرح حامی و میزان مشارکت دانشآموزان در گزارشهای بعدی ارائه خواهد شد.
نظر شما