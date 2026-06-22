پاتریک ویرا: ایران تیم خطرناک تری نسبت به بلژیک بود

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال ایران و بلژیک در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه یکشنبه ۳۱ خرداد در شهر لس آنجلس آمریکا به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

پاتریک ویرا هافبک سابق تیم ملی فوتبال فرانسه که به عنوان کارشناس در یک شبکه تلویزیونی در ایام رقابت های جام جهانی ۲۰۲۶ فعالیت می کند در رابطه با این بازی اظهار داشت: بلژیک عملکرد خوبی نداشت. ایران شایسته این نتیجه بود، حتی در شرایطی که بلژیک ۱۰ نفره شد و چند موقعیت خوب ایجاد کرد، باز هم ایران تیم خطرناک‌تری نشان داد.

وی در ادامه با تمجید از سازمان دفاعی تیم ملی ایران افزود: ایران بسیار منظم و سازمان‌یافته دفاع کرد و در فاز دفاعی عملکرد قابل قبولی داشت. حتی زمانی که یک بازیکن بیشتر داشت، بلژیک همچنان در خلق موقعیت دچار مشکل بود.

این کارشناس فوتبال همچنین تأکید کرد: در مجموع، این بازی از نظر کیفیت فنی در سطح بالایی نبود. هر دو تیم در پاسکاری، تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های تاکتیکی دقت لازم را نداشتند و نمایش ضعیفی ارائه شد.

ویرا در پایان با اشاره به روند مسابقه گفت: بلژیک تا قبل از اخراج بازیکنش کنترل بیشتری بر بازی داشت و حتی می‌توانست به پیروزی برسد، اما پس از ۱۰ نفره شدن شرایط کاملاً تغییر کرد. در نهایت ایران توانست از نظر دفاعی بازی را مدیریت کند و نتیجه را حفظ کند.