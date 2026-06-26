نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شبانه‌روز گذشته بیشترین میزان بارش از ایستگاه چهارچوبه با ۱.۱ میلی‌متر و ایستگاه دشت با ۰.۵ میلی‌متر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، امروز جمعه در برخی مناطق خراسان شمالی افزایش ابر، وزش باد و در بخش‌هایی از شمال استان رگبار پراکنده باران پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: شنبه نیز در نیمه شمالی خراسان شمالی افزایش ابر و وزش باد و در نوار شمال شرقی بارش پراکنده باران مورد انتظار است.

داداشی ادامه داد: یکشنبه و دوشنبه نیز در برخی مناطق خراسان شمالی رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی درباره وضعیت دمایی خراسان شمالی بیان کرد: برای جمعه کاهش نسبی دما و برای شنبه افزایش دما پیش‌بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی بیان کرد: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه کوسه با ۱۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و صفی‌آباد با ۳۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق خراسان شمالی بودند.