به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن حسن‌زاده، مسئول ستاد وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در تهران، عصر امروز در نشست خبری با تسلیت ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و نیز شهادت امام مجاهد، قائد شهید امت، از برگزاری آیین بزرگ وداع و تشییع حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای در روزهای آینده خبر داد.



سردار حسن‌زاده با اشاره به اینکه پس از سه ماه بررسی و ارزیابی ابعاد مختلف این برنامه، ساختار نهایی آن تدوین شده است، تأکید کرد: این آیین، بزرگترین رویداد تاریخی، ماندگار و تمدنی خواهد بود که در آن بیعتی عظیم با امام انقلاب و امت اسلام رقم میخورد.



وی زمان و مکان برگزاری مراسم را به این شرح اعلام کرد: مراسم وداع و نماز، روزهای شنبه و یکشنبه، ۱۳ و ۱۴ تیرماه در مصلای تهران برگزار می‌شود. مراسم تشییع نیز روز دوشنبه ۱۵ تیرماه در پایتخت انجام خواهد گرفت.



حسن زاده با بیان اینکه ستاد برگزاری این آیین از حدود یک ماه پیش با فعالیت ۳۲ کمیته تخصصی کار خود را آغاز کرده، افزود: این کمیته ها در سه حوزه کلی «فرهنگی، هنری و رسانه‌ای»، «خدمات درمانی، امدادی و اورژانسی» و همچنین «اسکان، تغذیه و سایر خدمات مورد نیاز مردم» مقدمات این رویداد عظیم را فراهم کرده‌اند و آماده ارائه خدمات به شرکتکنندگان هستند.



مسئول ستاد وداع و تشییع در پایان خاطرنشان کرد: این اجتماع بزرگ، جلوه ای از اتحاد و اراده ملت ایران در پاسداشت مقام رهبر شهید و تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی خواهد بود.

وی درباره مسیر تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در تهران گفت: مسیر چندگانه برای تشییع انتخاب شد. از شرق به غرب و شمال تا جنوب.

سردار حسن‌زاده، مسئول ستاد وداع و تشییع رهبر شهید در تهران، در ادامه نشست خبری خود با اشاره به ساختار سه‌گانه کمیته‌های اجرایی، از تشکیل کمیته‌های تخصصی برای برقراری نظم، امنیت و سلامت خبر داد و گفت: سومین دسته از کمیته‌ها، مسئولیت تأمین امنیت و سلامت این رویداد عظیم را بر عهده دارند و برنامه‌های خود را در این راستا تدوین کرده‌اند.

وی با تأکید بر اینکه مراسم وداع در مصلی حضرت امام خمینی (ره) برگزار میشود، خاطرنشان کرد: این مکان، بارها میزبان حضور پرشور مردم در کنار امام شهیدمان بود و این آیین، آخرین دیدار امت و امام را در این مصلی رقم خواهد زد.

حسن‌زاده به چند مؤلفه اساسی در برگزاری این مراسم اشاره کرد و نخستین آنها را حضور گسترده و پرشور عاشقان و دلدادگان از سراسر کشور دانست و افزود: مردم تهران و تمام استانها، از ماهها پیش لحظه‌شماری میکنند تا در این آیین الهی شرکت کنند؛ افزون بر آن، بسیاری از عاشقان مکتب امام شهید از دیگر کشورها نیز اعلام آمادگی کرده‌اند و مقدمات حضور آنها فراهم میشود.

مسئول ستاد برگزاری، دومین مؤلفه مهم را برنامه‌ریزی برای خدمات‌رسانی و تأمین تسهیلات مورد نیاز زائران و مجاوران عنوان کرد و گفت: کمیته‌های حمل‌ونقل، اسکان، پذیرایی و ترافیک، طراحیهای حداکثری را برای میزبانی شایسته از جمعیت بی‌سابقه انجام داده‌اند.

وی گرمای هوا را سومین چالش پیشرو برشمرد و تصریح کرد: تمام برنامه‌ریزی‌ها با محاسبه این شرایط جوی انجام شده و تمهیدات لازم برای رفاه حال شرکت‌کنندگان اندیشیده شده است.

سردار حسن‌زاده با اشاره به فعالیت کمیته‌های فرهنگی، خانواده و کودک و نوجوان، از پیشبینی برنامه‌های متنوع و متفاوت برای اقشار مختلف شرکت‌کنندگان در این رویداد تاریخی خبر داد و افزود: جایگاه استقرار پیکر مطهر امام شهید و خانواده معظم ایشان نیز تعیین شده و تمام مقدمات برای برگزاری باشکوه این آیین مهیاست.