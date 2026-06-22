به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی آرژانتین و اتریش در گروه J شامگاه دوشنبه اول تیر به مصاف هم رفتند که لیونل مسی، کاپیتان و ستاره آلبی‌سلسته، موفق شد گل نخست این دیدار را به ثمر برساند و نام خود را بار دیگر در تاریخ فوتبال جهان جاودانه کند.

مسی که در دیدار نخست آرژانتین برابر الجزایر با ثبت هت‌تریک تعداد گل‌های خود در جام‌های جهانی را به عدد ۱۶ رسانده و با میروسلاو کلوزه آلمانی برابر شده بود، با گلزنی برابر اتریش از این رکورد عبور کرد و با ۱۷ گل به تنهایی در صدر جدول برترین گلزنان تاریخ این رقابت‌ها قرار گرفت.