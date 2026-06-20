پدر مسی باعث اخراج یک مجری در تلویزیون آرژانتین شد!

به گزارش خبرنگار مهر، «فلورنسیا بینیا» مجری تلویزیونی آرژانتینی پس از یک بحران رسانه‌ای گسترده که به دلیل انتشار یک خبر نادرست درباره درگذشت پدر لیونل مسی ایجاد شد، از شبکه تلویزیونی «لوزو» استعفا داد.

روزنامه الشرق الاوسط در این رابطه نوشت: این بحران زمانی آغاز شد که این مجری در جریان یک برنامه زنده تلویزیونی، به اشتباه خبر درگذشت «خورخه مسی» پدر کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین را اعلام کرد. او همچنین در ادامه این برنامه تا آنجا پیش رفت که احتمال داد لیونل مسی ممکن است حضور خود در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ را ادامه ندهد؛ موضوعی که دقایقی بعد کاملاً نادرست بودن آن مشخص شد.

پس از این اتفاق، خانواده مسی با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کردند که خورخه مسی در یکی از بیمارستان‌ها تحت درمان قرار دارد و به دلیل یک مشکل جسمی در حال دریافت مراقبت‌های پزشکی است، اما وضعیت او رو به بهبود بوده و روند درمان به‌صورت مستمر ادامه دارد.

طبق گزارش روزنامه انگلیسی «گاردین»، فلورنسیا بینیا در ادامه با ارائه استعفای خود از شبکه «لوزو»، به‌صورت رسمی از خانواده مسی عذرخواهی کرد. او در توضیح این اتفاق اعلام کرد که خبر اشتباه از طریق ایرباد و در حین پخش زنده توسط تیم تولید برنامه به او منتقل شده و پس از تأیید عوامل پشت صحنه آن را اعلام کرده است.

وی در این خصوص گفت: از خانواده مسی بابت آسیبی که این خبر ایجاد کرد عذرخواهی می‌کنم. از شدت خجالت احساس بدی دارم، چرا که ناخواسته وسیله انتقال یک خبر نادرست شدم. این اطلاعات در حین پخش زنده از سوی تیم تولید به من رسید و تصور می‌کردم تأیید شده است.

او افزود: با این حال مسئولیت کامل این اشتباه را می‌پذیرم و به همین دلیل تصمیم گرفتم از شبکه کناره‌گیری کنم و همکاری خود را پایان دهم.

در ادامه، شبکه تلویزیونی «لوزو» نیز با صدور بیانیه‌ای ضمن ابراز تأسف از این رخداد، تأکید کرد که انتشار اطلاعات حساس بدون راستی‌آزمایی با اصول حرفه‌ای این رسانه در تضاد است.

این شبکه همچنین اعلام کرد که همکاری با تمامی افرادی که در این خطای رسانه‌ای نقش داشته‌اند پایان یافته و در عین حال استعفای مجری نیز پذیرفته شده است. در این بیانیه بر پایبندی کامل شبکه به اصول دقت، مسئولیت‌پذیری و احترام به حریم خصوصی افراد تأکید شده است.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که حدود ۱۰ حامی مالی و اسپانسر تجاری نیز پس از وقوع این بحران، همکاری خود را با این شبکه تلویزیونی متوقف کرده‌اند.

در پایان این ماجرا، خانواده مسی ضمن ابراز نارضایتی از انتشار شایعات درباره وضعیت سلامت پدر این ستاره فوتبال، تأکید کردند که اطلاعات صحیح تنها از سوی اعضای خانواده یا منابع رسمی منتشر می‌شود و از رسانه‌ها خواستند در پوشش چنین موضوعاتی دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتری داشته باشند.

گفتنی است لیونل مسی در حال حاضر در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارد و در دیدار نخست خود موفق به ثبت ۳ گل در پیروزی آرژانتین مقابل الجزایر شده است. تیم ملی آرژانتین نیز در ادامه مسابقات خود، در دیدار بعدی به مصاف اتریش خواهد رفت.