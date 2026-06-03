به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ کمتر از ۸ روز دیگر آغاز می شود و تیم ملی فوتبال کشورمان که در گروه G قرار دارد در مرحله گروهی رو در روی تیم های ملی نیوزیلند، بلژیک و مصر قرار می گیرد.
ابررایانه «اپتا» با انجام ۱۰ هزار شبیهسازی، شانس تیمهای مختلف برای قهرمانی را بررسی کرده است؛ رقابتهایی که با حضور ۴۸ تیم و برای نخستینبار در سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار خواهد شد.
بر اساس این پیشبینی، اسپانیا با ۱۶.۱ درصد بیشترین شانس قهرمانی را دارد و در صدر فهرست مدعیان قرار گرفته است. پس از آن، فرانسه، انگلیس و آرژانتین در ردههای بعدی قرار دارند و هرکدام بیش از ۱۰ درصد شانس قهرمانی برای آنها ثبت شده است.
در این گزارش همچنین آمده است که شانس قهرمانی تیمهای میزبان یعنی آمریکا، مکزیک و کانادا نسبتاً پایین ارزیابی شده است. به طور کلی تنها در حدود ۳۵.۹ درصد از شبیهسازیها، قهرمانی به تیمی خارج از چرخه همیشگی قدرتهای فوتبال رسیده است.
اسپانیا؛ جدیترین مدعی قهرمانی
ابررایانه اپتا، اسپانیا را اصلیترین مدعی قهرمانی معرفی کرده و این تیم را تنها تیمی دانسته که احتمال بالای صعود تا مرحله یکچهارم نهایی برای آن بیش از ۵۰ درصد (۵۲.۱ درصد) برآورد شده است.
طبق این پیشبینی، لاروخا در ۳۹ درصد شبیهسازیها به نیمهنهایی رسیده و در ۲۵.۶ درصد نیز حضور در فینال را تجربه کرده است. همچنین اسپانیا در ۷۵.۳ درصد از سناریوها، صدرنشین گروه H شده است.
فرانسه، انگلیس و آرژانتین در تعقیب
فرانسه با ۱۳ درصد، انگلیس با ۱۱.۲ درصد و آرژانتین با ۱۰.۴ درصد در ردههای بعدی قرار دارند. این سه تیم در کنار اسپانیا، چهار قدرت اصلی پیشبینیهای اپتا محسوب میشوند.
فرانسه در ۴۷.۹ درصد شبیهسازیها به مرحله یکچهارم نهایی رسیده و در ۲۱.۳ درصد نیز به فینال راه یافته است. این در حالی است که دیدیه دشان پس از ۱۴ سال هدایت این تیم، پس از این رقابتها از سمت خود کنار خواهد رفت.
انگلیس نیز با هدایت توماس توخل، پس از کسب نتایج درخشان در مقدماتی (۸ پیروزی و ۸ کلینشیت)، یکی از مدعیان جدی قهرمانی معرفی شده و در ۴۷.۷ درصد سناریوها به جمع هشت تیم پایانی رسیده است.
آرژانتین مدافع عنوان قهرمانی نیز در ۱۸.۱ درصد شبیهسازیها به فینال رسیده و همچنان با حضور لیونل مسی به دنبال دفاع از عنوان خود است.
پرتغال، برزیل و آلمان در جمع مدعیان
در ادامه گزارش، پرتغال (۷ درصد)، برزیل (۶.۶ درصد) و آلمان (۵.۱ درصد) نیز در جمع تیمهای مدعی قرار گرفتهاند. پرتغال با حضور کریستیانو رونالدو که برای ششمین جام جهانی آماده میشود، به دنبال کسب نخستین قهرمانی تاریخ خود است. برزیل نیز با هدایت کارلو آنچلوتی و حضور ستارگانی مانند وینیسیوس جونیور و نیمار، یکی از تیمهای خطرناک تورنمنت محسوب میشود.
آلمان نیز با وجود نتایج نهچندان مطلوب در سالهای اخیر، همچنان از نگاه اپتا تیمی قابل اتکا بوده و در ۱۰.۶ درصد شبیهسازیها به فینال رسیده است.
سایر مدعیان و شگفتیسازها
در بخش دیگری از این پیشبینی، تیمهایی مانند هلند (۳.۶ درصد)، نروژ (۳.۵ درصد)، بلژیک (۲.۴ درصد)، کلمبیا (۲.۱ درصد) و مراکش (۱.۹ درصد) نیز به عنوان «تاریکاسبها» معرفی شدهاند.
مراکش که در جام جهانی قبلی شگفتیساز شد، همچنان یکی از تیمهای خطرناک قاره آفریقا محسوب میشود، در حالی که نروژ با درخشش ارلینگ هالند و مارتین اودگارد یکی از تیمهای نوظهور و قدرتمند اروپا به شمار میرود.
وضعیت میزبانها
در بخش مربوط به میزبانها، پیشبینی اپتا نشان میدهد که هر سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا شانس محدودی برای قهرمانی دارند، هرچند میتوانند عملکرد قابل قبولی ارائه دهند.
آمریکا با ۱.۲ درصد شانس قهرمانی، مکزیک با ۱ درصد و کانادا در رتبهای پایینتر قرار دارند، اما احتمال صعود آنها به مراحل حذفی همچنان قابل توجه ارزیابی شده است.
در مجموع، گزارش ابررایانه اپتا نشان میدهد که اسپانیا در صدر مدعیان قهرمانی جام جهانی ۲۰۲۶ قرار دارد، اما تیمهایی مانند فرانسه، انگلیس و آرژانتین نیز رقابت نزدیکی با آن دارند. با این حال، ساختار جدید رقابتها با حضور ۴۸ تیم، میتواند زمینهساز شگفتیهای متعدد در طول تورنمنت باشد.
لازم به ذکر است که تیم ملی ایران در این گزارش با ۰/۲ صدم درصد شانس سی و دوم جام جهانی برای کسب عنوان قهرمانی است. شانس تیم ملی ایران برای رسیدن به مرحله یک چهارم نهایی ۹/۳ درصد، برای نیمه نهایی ۲/۸ درصد و برای فینال هم ۰/۸ صدم درصد است.
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