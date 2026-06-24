به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز چهارشنبه طی سخنانی در نشست هفتگی حزب عدالت و توسعه در آنکارا، در سخنانی اعلام کرد: توافق بین ایران و آمریکا برای منطقه مهم است.

رئیس جمهور ترکیه سپس ادامه داد: آنکارا از تلاش‌ها برای یافتن راه حلی پایدار در راستای حل و فصل این بحران حمایت می‌کند.برقراری صلح در منطقه علیرغم فتنه‌انگیزی‌های (رژیم) اسرائیل محقق خواهد شد. اگر قرار است صلح در منطقه‌ ما حاکم شود، علیرغم تحرکات اسرائیل، اتفاق خواهد افتاد.

وی سپس اضافه کرد: مرحله پاکسازی ترکیه از تروریسم موفقیت بزرگی بوده است.