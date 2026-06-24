اظهارات وقیحانه ترامپ: هنوز از علت حادثه مدرسه میناب اطلاعی ندارم!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با مارک روته، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در واشنگتن گفت: از ایتالیا، انگلیس، آلمان، فرانسه و اسپانیا ناامید شدم. خوب بود که دست‌کم آمادگی خود را برای کمک به ما در جنگ با ایران اعلام می‌کردند، اما این کار را نکردند.

وی در اظهاراتی بی‌اساس با بیان این که «ما به هیچ کمکی نیاز نداشتیم» مدعی شد: ایران را در همان هفته نخست درهم شکستیم، اما خوب بود که متحدانمان تمایل خود را برای کمک نشان می‌دادند.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین اظهار داشت که در ابتدا قصد نداشت در نشست آتی ناتو در آنکارا شرکت کند، اما بعداً نظر خود را تغییر داده است.

ترامپ در ادامه به مذاکره با ایران اشاره کرد و گفت: روند مذاکرات جاری با ایران «بسیار خوب» پیش می‌رود و واشنگتن در این مسیر به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته است.

وی با تمجید از تیم مذاکره کننده خود مدعی شد: در مسیر مذاکرات فعلی با ایران عملکردی عالی داشته‌ایم و پیشرفت بسیار خوبی حاصل شده است.

ترامپ همچنین تأکید کرد که رأی‌گیری کنگره آمریکا درباره پایان جنگ با ایران، حتی اگر به‌صورت غیرالزام‌آور باشد، تأثیری بر روند مذاکرات نخواهد داشت.

رئیس‌جمهور آمریکا در واکنش به حمله موشکی صورت گرفته به مدرسه شجره طیبه میناب مدعی شد: هنوز در جریان گزارش این حادثه قرار نگرفته و اطلاعی ندارم که آیا این موضوع حل‌وفصل خواهد شد یا خیر.

وی در توجیه این اقدام از سوی آمریکا مدعی شد: در زمان حادثه مدرسه ایران، موشک‌ها از همه‌جا شلیک می‌شدند و بسیار بعید است که موشک‌های ما عامل این حادثه بوده باشند.

ترامپ در ادامه ادعاهای خود افزود: هیچ مدرکی وجود ندارد که موجب شود که تأیید کنم که حمله به مدرسه ایرانی در نتیجه شلیک موشک آمریکایی بوده است.

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود بار دیگر به دستآوردسازی برای خود پرداخت و مدعی شد: بسیاری از نامزدهایی که از آنها حمایت کردم، در انتخابات پیروز شدند و این موضوع در کلمبیا نیز رخ داد.

وی همچنین با اشاره به سیاست انگلیس در دوران پسا استارمر نیز گفت: نامزد جدید نخست‌وزیری انگلیس بیش از حد لیبرال است و به احتمال زیاد اجازه توسعه عملیات استخراج نفت در دریای شمال را نخواهد داد.

در همین حال، دبیرکل ناتو نیز برای جلب نظر ترامپ گفت که وی از اقدامات رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران حمایت می کند.

وی مدعی شد: اقدامات رئیس‌جمهور ترامپ مهم بود، چرا که ایران به دستیابی به توانمندی هسته‌ای نزدیک شده بود.

روته در ادامه ادعای سخیف خود مدعی شد: ایران «صادرکننده تروریسم و بی‌ثباتی» بوده و در صورت دستیابی به این توانمندی‌ [هسته ای] می‌توانست تهدیدی برای منطقه و جهان باشد.

دبیرکل ناتو با اشاره به جنگ اوکراین، از ضعف ظرفیت تولیدات دفاعی در اروپا و آمریکا سخن گفت و تأکید کرد که افزایش تولیدات نظامی و دفاعی در اروپا از محورهای اصلی نشست آینده ناتو خواهد بود.

وی افزود: در هفته‌های جنگ [علیه ایران] حدود ۵ هزار هواپیمای آمریکایی از پایگاه‌های اروپایی به پرواز درآمدند و برای پشتیبانی از عملیات‌ها، فرودگاه بخارست رومانی نیز به‌طور موقت برای پرواز هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در اختیار قرار گرفت.

روته همچنین گفت که در نشست ناتو در دو هفته آینده، ۴۲ کشور از جمله ۹ کشور از خاورمیانه و منطقه هند-اقیانوسیه حضور خواهند داشت.