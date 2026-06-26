سمیه جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، امروز (جمعه) در بیشتر مناطق استان جوی نسبتاً آرام پیش‌بینی می‌شود، اما در ساعات عصر و شب، به‌ویژه در نواحی کوهپایه‌ای و کوهستانی، احتمال وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده وجود دارد.

وی افزود: این ناپایداری‌ها خفیف و موقتی خواهد بود و در برخی مناطق با افزایش ابر و وزش باد نسبتاً شدید همراه می‌شود.

جعفری با اشاره به وضعیت جوی روزهای آینده گفت: از شنبه شب سامانه ناپایدار جدیدی وارد گلستان خواهد شد که می‌تواند موجب افزایش ابر، رگبار، رعد و برق و وزش باد در سطح استان شود.

وی خاطرنشان کرد: جزئیات فعالیت این سامانه و مناطق تحت تأثیر آن، در اطلاعیه‌های بعدی اداره کل هواشناسی گلستان اعلام خواهد شد.